Stroški predsedniških volitev: 5,23 milijona evrov

Največ denarja v volilne odbore

26. februar 2018 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izvedba obeh krogov jesenskih predsedniških volitev stala nekaj manj kot 5,23 milijona evrov, kar je 98 tisoč evrov manj, kot so porabili za predsedniške volitve leta 2012, so sporočili iz Državne volilne komisije.

Največ stroškov so v DVK-ju imeli z volilnimi odbori, saj so za izplačila dnevnic, kilometrin in potrebnih prispevkov izplačali 2,1 milijona evrov.

Za materialne stroške volilnih komisij so namenili nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, v ta znesek pa so všteta tudi nadomestila in kilometrine članom komisij, najem in čiščenje volišč.

Za poštne stroške in kurirske storitve so odšteli nekaj manj kot milijon evrov, za tisk in distribucijo pa okoli 430 tisoč evrov.

165 tisoč evrov so odšteli za stroške informacijske podpore, kar vključuje objavo izidov volitev na spletu. 25 tisoč evrov pa so stala pisala za opremo volišč.

A. K. K.