Štrukelj pred stavko: Občutek imam, da nas vlada ne jemlje resno

Sindikati razgrnili način stavke

6. februar 2018 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prihodnji teden stavke pripravlja pet sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih v javnem sektorju, zatrjuje predsednik KSJS-ja Branimir Štrukelj.

Pred tremi stavkami, ki so napovedane za ponedeljek, torek in sredo prihodnji teden, poteka troje ločenih pogajanj. Sindikati glede na dejavnost, ki jo zastopajo, postavljajo različne zahteve, je na medijski konferenci predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj. Skupni cilj vseh pa je po njegovih besedah, da se kolektivne pogodbe dejavnosti ohranijo kot tisti prostor, kjer se dogovarjajo specifična vprašanja, naj gre za policijo, zdravstvo, vzgojo in izobraževanje, državno upravo, pravosodje ipd.

Policisti zarana

Prvi bodo v stavko v ponedeljek vstopili v policiji. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je pojasnil, da bodo stavko začeli ob 7. uri in jo nadaljevali do izpolnitve zahtev. Po njegovih napovedih se bodo stavki pridružili zaposleni v policiji in na notranjem ministrstvu, skupno okoli 9.000 zaposlenih.

Za stavko v policiji sicer veljajo določene zakonske omejitve, ki jih bodo upoštevali. Storili bodo vse, da preprečijo dejanja, ki bi predstavljala nevarnost za življenje, zdravje ali premoženje ljudi, je napovedal Uroševič. Prvi dan stavke, v ponedeljek, bodo sindikalni zaupniki in tisti zaposleni, ki bodo prosti, po njegovih besedah prišli tudi pred vlado.

Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš je ob tem poudaril, da želijo policistom vrniti status, ki si ga zaslužijo glede na naloge, pooblastila, odgovornost in nevarnost, s katerimi se vsak dan spoprijemajo. Vlada je namreč enostransko posegla v dogovorjena razmerja iz leta 2016 in s tem ponovno razvrednotila poklic policista, je pojasnil.

Sledi zdravstvo in socialno varstvo

V torek bo sledila dvourna opozorilna stavka v zdravstvu in socialnem varstvu, za katero so se skupaj odločili v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Stavka bo potekala med 8. in 10. uro. V omenjenih sindikatih zatrjujejo, da imajo veliko podporo in da se jim bodo po napovedih pridružili tudi nekateri nečlani sindikatov. Skupno pa na tem področju dela več kot 40.000 zaposlenih.

Po besedah predsednika sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvoneta Vukadinoviča so delovne razmere med stavko uskladili z resornima ministrstvoma. A bistvo njihovih stavk ni v tem, da bi prizadeli bolnike ali na primer oskrbovance v domovih za starejše. Vedno znova ugotavljajo, da med stavko ne bodo mogli delali tako malo, kot je predpisano. Vendar pa njihov sindikat zastopa tudi zaposlene iz plačne skupine J, pri katerih ne veljajo zakonske omejitve. Tokratna stavka bo po njegovih besedah zgolj opozorilna, če pa jim vlada ne bo prisluhnila, bodo nadaljevali z belo stavko.

Če bi se na primer odločili za umik soglasja za opravljanje dela prek polnega delovnega časa, bi to za bolnišnice in predvsem za domove za starejše pomenilo, da četrti teden ne bi bilo več prisotnih medicinskih sester. Po podatkih nekaterih bolnišnic pa bi marsikje že v tretjem tednu imeli težave pri razporejanju medicinskih sester v tri izmene, je pojasnila predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar. Za torek pa pričakujejo, da bo delo organizirano kot ob nedeljah ali praznikih. Javnih protestnih shodov ne bo, razen pred ključnimi centri v posameznih regijah, je povedala.

V sredo vzgoja in izobraževanje

V sredo se bo nato začela še splošna stavka v vzgoji in izobraževanju. Po napovedih Štruklja, sicer glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, bo stavkala ogromna večina vrtcev in šol. Za stavko se je po njegovih besedah odločilo več kot 37.000 zaposlenih in pričakujejo, da jih bo približno toliko v stavki tudi sodelovalo. Velik del stavkajočih pričakujejo na protestnem shodu, ki bo ob 12. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Štrukelj se je odzval tudi na navedbe gospodarske zbornice. Ocenil je, da gre za pritisk na stavkajoče v javnem sektorju. Očitno jih je strah, da bi zahteve po zvišanju plač v javnem sektorju preskočile v zasebni sektor in bi delavke in delavci le opazili, da so se dobički lastnikov kapitala lani enormno povečali in da bi bilo prav, da se del teh dobičkov prenese v plače zaposlenih v zasebnem sektorju.

Sicer pa sta na novinarski konferenci sodelovala predstavnika še dveh sindikatov, vključenih v KSJS. Predsednik Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze Tomaž Sajovic je izrazil podporo stavki, ki jo je napovedal Sviz, in pozval svoje člane ter delavce na univerzah v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, naj se udeležijo napovedanega protesta.

Predsednik Sindikata delavcev v pravosodju Slovenije Tomaž Virnik pa je ugotavljal, da se jim je to, da so eden redkih sindikatov, ki ni napovedal stavke, že negativno povrnilo, saj vlada z njimi ne vodi nikakršnega socialnega dialoga. Tako jim ne bo preostalo drugega, kot da tudi sami napovedo stavko.