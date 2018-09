Štrukelj: Šarec je z zamenjavo kandidata za ministra za javno upravo pridobil kredibilnost

Štrukelj spominja, da je stavka javnega sektorja zamrznjena

6. september 2018 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po mnenju predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja je treba dati novemu kandidatu za ministra za javno upravo Rudiju Medvedu priložnost, da se predstavi in opredeli ključne poglede. Od Medveda pričakuje jasne in konkretne odgovore na vprašanja, kako bo razrešil plačni konflikt v javnem sektorju in kakšni so njegovi pogledi na spremembe plačnega sistema.

Branimir Štrukelj meni, da so v koalicijski pogodbi napovedane spremembe plačnega sistema na tak način, ki omogoča katero koli smer sprememb - ali decentralizacijo ali dodatno centralizacijo sistema. "Neznank je veliko in želeli bi si jasnih odgovorov," je poudaril. Ob tem je spomnil tudi na zamrznjeno stavko nekaterih sindikatov javnega sektorja in izrazil upanje, da se novi ministrski kandidat jasno zaveda, da bo "njegova ključna prioriteta razrešitev konflikta s sindikati in da je vse drugo v resnici v tem trenutku manj pomembno".

"Če ne bomo razrešili plačnega konflikta, ki je zelo zapleten, ni mogoče pričakovati, da bo javni sektor deloval kakovostno in normalno," je dejal Štrukelj. Po njegovem mnenju namreč ni mogoče pričakovati, da ta konflikt ne bo vplival na delo zaposlenih, denimo, v vzgoji in izobraževanju, policiji in zdravstvu.

Medvedu materija javnega sektorja bližje

Štrukelj sklepa, da je Medvedu, ki ima izkušnje direktorja občinske uprave in urednika na Radioteleviziji Slovenija, materija plačnega sistema in in razmerij v javnem sektorju bistveno bližje kot nekomu, ki je prišel iz gospodarstva in ni nikoli delal v javnem sektorju. Predsednik vlade Marjan Šarec je po Štrukljevem prepričanju s to zamenjavo ministrskega kandidata pridobil kredibilnost.

Šarec se je odločil, da po torkovem zaslišanju Tugomirja Kodelje, ki prihaja iz gospodarstva, za ministra za javno upravo predlaga drugega kandidata, in sicer poslanca LMŠ Rudija Medveda. Njegovo kandidaturo bo po napovedih iz LMŠ-ja uradno vložil v petek, zaslišanje kandidata pred pristojnim odborom DZ-ja pa je predvideno za ponedeljek. Seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci odločali o ministrski ekipi, pa bi po nekaterih informacijah lahko bila prihodnji teden v četrtek.

L. L.