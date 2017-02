Študentsko organizacijo bo vodil Aleksandar Spremo

ŠOS do zdaj vodil Klemen Balanč

17. februar 2017 ob 09:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Študentski poslanci in svetniki Študentske organizacije Slovenije so za novega predsednika krovne organizacije slovenskih študentov za mandat enega leta izvolili študenta Aleksandra Sprema.

Pred aktivnim udejstvovanjem znotraj študentskega organiziranja je bil Aleksandar Spremo tudi predsednik Dijaške organizacije Slovenije (DOS) v letih 2009-2010. Izkušnje v študentskem organiziranju je nabiral v Študentskem svetu ljubljanske pravne fakultete in kot član predsedstva Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Opravlja pa tudi delo vodje pravnega svetovanja na Zavodu Študentska svetovalnica.

Spremo je diplomirani pravnik, ki trenutno študira politologijo na Univerzi v Trstu.



Za avtonomno študentsko organiziranje

V svojem programu izpostavil pomen avtonomnega in samoupravnega študentskega organiziranja, ki je pomembno ne samo za študente, ampak za družbo nasploh. Kot predsednik ŠOS-a si bo prizadeval za bolj proaktivno delovanje. Pri vsem tem pa je pomembna enotnost in usklajenost vseh študentskih organizacij in prav krepitvi tega sodelovanja si bo tekom svojega mandata največ prizadeval.

Na področju visokega šolstva in izobraževanja je poudaril aktivno vključevanje in sodelovanje pri pripravi novega sistemskega zakona o visokem šolstvu, posodobitev Študentskega memoranduma - osrednjega političnega dokumenta ŠOS in projekt s področja avtorskih pravic študentov. V predsedniku ŠOS-a sicer vidi nekoga, ki je prvi med enakimi.

Poslovanje organizacije

Skupščina je potrdila poročilo ŠOS-a za leto 2015, ki ga je predstavil generalni sekretar ŠOS-a Rok Primožič. ŠOS je v letu 2015 realiziral skupno 11.238.613 evrov prihodkov in 11.195.758 evrov odhodkov in s tem ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 42.854 evrov. Celotni prihodki ŠOS-a so se v letu 2015 znižali za 4,35 odstotka glede na predhodno leto, je poudaril Primožič.

Člani skupščine so med drugim seznanili in sprejeli tudi poročilo predsednika za minulo leto. Prav tako so potrdili tudi finančni načrt organizacije za tekoče leto. Na podlagi poročil o fakturiranih prihodkih koncesionarjev v zadnjih šestih letih ter na podlagi zakona za uravnoteženje javnih financ je ocena, da bodo v letu 2017 prihodki skupaj v višini 10.730.000 evrov, in prav toliko bo odhodkov.

Kako delijo denar

Odhodki ŠOS-a so vezani na razdelitveni ključ v Študentski ustavi. Največ odhodkov v tem letu je namenjeno ljubljanski študentski organizaciji (ŠOU) v Ljubljani, in sicer 34 odstotkov ali 3,65 milijona evrov. Malo manj oz. 32 odstotkov ali 3,43 milijona evrov je namenjeno Študentskim organizacijam lokalnih skupnosti (ŠOLS), mariborski študentski organizaciji (ŠOUM) 2,19 milijona evrov, primorski organizaciji (ŠOUP) 697.450 evrov, Zvezi Škis 214.000 evrov in ŠOS-u 536.500 evrov.

