Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Suzana Lara Krause je profesorica slovenščine in ruščine. Foto: BoBo Vsi smo že siti politike, ki se ukvarja sama s seboj, namesto z ljudmi. To bom spremenila. Naloga predsednika je, da se v primerih, kot je Lex Frank in še mnogih drugih, hitro in odločno postavi na stran naroda, na stran davkoplačevalcev in oškodovancev. Suzana Lara Krause o nalogah predsednika republike. Predsednik SLS-a Marko Zidanšek meni, da Suzana Lara Krause predstavlja svež poganjek na starih koreninah. Foto: BoBo Suzana Lara Krause je zbrala 3.657 podpisov za predsedniško kandidaturo. Foto: BoBo Dodaj v

Suzana Lara Krause: Najmlajša in najbolj neznana predsedniška kandidatka

Kandidatka SLS-a na predsedniških volitvah

28. september 2017 ob 13:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izven parlamentarna stranka SLS-a se je predsedniško tekmo podala z popolnoma neznano kandidatko Suzano Laro Krause. Pri njej je morda še najbolj prepoznaven podatek, da prihaja z Destrnika. Kraja, ki je dal dva vidna slovenska politika Franca Pukšiča in Milana Zvera.

Suzana Lara Krause se je rodila sredi marca 1979, kot prav izmed dveh hčera mame Marije Arnuš (rojene Čeh) in očeta Branka Arnuša. V svojem življenjepisu je zapisala, da je otroška leta preživljala na kmetiji v Doliču pri Destrniku "pod budnim očesom babice Anike in dedka Janka." V osnovni šoli je bil njen najljubši predmet slovenščina, v prostem času pa je tekmovala v streljanju z zračno puško kot članica strelske ekipe OŠ Destrnik. V 8. razredu se je ukvarjala s književnostjo in izdala zbirko svojih pesmi "Moje pesmi, moj svet".

Šolanje je nadaljevala na Gimnaziji Ptuj in se po končani maturi odpravila v Ljubljano, kjer je na Filozofski fakulteti študirala slovenščino in ruščino. Leta 2004 je diplomirala. Na oddelku za slovenistiko z diplomsko nalogo z naslovom "Prežihov Voranc v knjigi in na filmu", na oddelku za slavistiko pa s "Poemo v ustvarjalnosti N. V. Gogolja (Mrtve duše) in F. M. Dostojevskega."

Po končanem študiju se je najprej zaposlila v očetovem podjetju (Arnuševi imajo v Doliču bioplinarno) , nato pa se je samozaposlila (s. p.). "Ukvarjam se pretežno s prevajanjem (turistična in strokovna besedila) in poučevanjem (več jezikovnih tečajev v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ptuj v letih od 2012 do 2016: angleški in ruski jezik)," navaja v svojem življenjepisu.

Leta 2007 je tudi pridobila strokovni naziv profesorice slovenščine in ruščine in se poročila z ameriškim državljanom z Matthewom Alexandrom Krauseom, s katerim ima dva otroka Izidorja Matthewa (rojen 2007) in Alexandra Gabriela (rojen 2008).

Mlada družina je najprej živela na družinski kmetiji očeta na Destrniku, leta 2011 pa so se preselili v bližnji Ptuj. Vmes je Suzana Lara postala politično aktivna v stranki SLS, kjer se je postopoma vzpenjala po pomembnosti na strankini lestvici.

Začetek politične kariere na Destrniku

Sprva je bila podpredsednica občinskega odbora stranke v Destrniku. Župan Destrnika je bil tedaj še vedno nekdanji poslanec SDS-a Franc Pukšič, ki je leta 2009 prestopil v SLS in je leta 2011 postal njegov poslanec v DZ-ju, zaradi česar se je moral posloviti od županske funkcije.

Suzana Lara Krause je nato postala aktivna tudi v mestnem odboru SLS Ptuj in regionalnem odboru SLS Ptujsko–Ormoška. Novembra 2014, potem, ko je SLS postala izven parlamentarna stranka, pa je postala članica izvršilnega odbora SLS-a in predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS-u.

Svež poganjek na starih koreninah

Leta 2017 jo stranka imenuje tudi za predsedniško kandidatko. "V SLS-u smo se odločili za kandidatko, ki pooseblja prenovo stranke in predstavlja svež poganjek na starih koreninah. Suzana Lara Krause predstavlja sodobno širino, prav tako pa zmernost in tradicionalne vrednote Slovenske ljudske stranke. Kot predsednica bo znala v ključnih trenutkih izkazati razumevanje in pokazati smer narodu, znala bo biti moralni kompas, ki ga danes pogrešamo," je predsednik SLS-a Marko Zidanšek pojasnil, zakaj je Suzana Lara Krause primerna za predsednico Slovenije.

Druga predsedniška kandidatka v zgodovini samostojne Slovenije, ki je po poreklu z Destrnika (prvi predsedniški kandidat iz osrednjega dela Slovenskih goric je bil Milan Zver, ki je s podporo SDS-a in NSi-ja kandidiral na zadnjih predsedniških volitvah) je ob najavi predsedniške kandidature pojasnila, da je ljudstvo sito politike, ki se ukvarja sama s seboj, namesto z ljudmi.

"Očetje naroda se do sedaj niso izkazali – pa so imeli kar nekaj časa. Čas za žensko, ki ji tega morda ni videti, a vseeno zna povzdigniti glas in udariti po mizi. Takšno, ki sama skuha svojo marmelado in vloži kisle kumare. Takrat, ko poleg ni kamer. Vmes premišljuje o usodi in prihodnosti naroda in svojih otrok. Takšno, ki zna delati s svojimi rokami in ima srce na pravem mestu. In takšno, ki pravljice za lahko noč bere svojim otrokom, ne pa odraslim volivcem. In takšno, ki se zaveda in z vsem srcem čuti, da je Slovenija več kot le pest riža!," je poudarila 38-letna predsedniška kandidatka.

Gregor Cerar