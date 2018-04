Svarilo DZ-ju, naj v zadnjem hipu ne sprejema zakonov, ki vplivajo na javne finance

V postopku v DZ-ju je 49 zakonskih predlogov

4. april 2018 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Fiskalni svet poziva državni zbor, naj ustavi vse zakonodajne postopke, ki vplivajo na javne izdatke in niso bili predvideni v proračunskih napovedih. Če bi DZ sprejel vse predloge, ki jih trenutno obravnava, bi se močno povečalo zadoževanje.

V dneh, ko vlada opravlja le še tekoče posle, je na pobudo posameznih poslancev v postopku v DZ 49 zakonskih predlogov, od teh jih ima 24 neposredne finančne učinke. Sprejetje vseh teh predlogov bi lahko v naslednjih šestih letih povzročilo za okoli štiri milijarde evrov višje javne izdatke, v povprečju je to slaba dva odstotka bruto domačega proizvoda letno, svarijo v fiskalnem svetu.

Če bodo poslanci v času do vzpostavitve nove vlade katerega od predlaganih zakonov potrdili, bodo s tem podelili neupravičeno postopkovno prednost določenemu interesu pred vsemi ostalimi. "Zato je sprejemanje zakonov s finančnimi učinki v tem času ne le tvegano z vidika javnofinančne vzdržnosti, temveč tudi etično nesprejemljivo," so prepričani.

Nekateri zakoni tehtni, a ...

V fiskalnem svetu se sicer strinjajo, da se mnogi od zakonodajnih predlogov upravičeno ukvarjajo z realnimi težavami. A ob tem opozarjajo, je treba vse vidike porabe javnih sredstev vključiti v proračunske okvire, ki temeljijo na zakoniti politični odločitvi o prioritetah in strukturi javne porabe in ki upoštevajo zagotavljanje vzdržno stanje javnih financ.

Pred povečanjem tveganj za vzdržnost javnih financ je fiskalni svet posvaril že februarja, ko je ugotovil, da bi sprejem takratnih več kot 30 predlogov zakonov v postopku povzročil večja odstopanja od konsolidacije javnih financ. Od tedaj se je število predlogov le še povečalo.

Odkar je premier Miro Cerar sredi marca odstopil in je prenehal mandat njegovi vladi, je delo DZ spremenjeno. Redno aprilsko zasedanje so odpovedali, zato lahko posamezne zakone in akte sprejemajo le še na izrednih sejah.

A. S.