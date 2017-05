Svet Policijskega sindikata Slovenije se je preoblikoval v stavkovni odbor

Opozarjajo na nespoštovanje zavez vlade

17. maj 2017 ob 10:10

Do 1. maja naj bi se vlada s sindikati dogovorila o odpravi plačilnih anomalij, ker pa se to ni zgodilo, se je svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) odločil, da se preoblikuje v stavkovni odbor.

Vlada in PSS se do začetka maja nista uspela dogovoriti o odpravi anomalij, natančneje gre za ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju.

To še posebej velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. "Vlada je iz predloga za odpravo anomalij neupravičeno izvzela širok nabor nedvomno plačno podhranjenih delovnih mest strokovno tehničnega osebja na ministrstvu za notranje zadeve in v policiji, istočasno pa pri odpravi anomalij popolnoma izključila policiste," so zapisali.

Če bo treba, bodo tudi stavkali

V sindikatu so zapisali tudi, da vlada istočasno "drugemu uniformiranem poklicu, ki ni nikakor primerljiv s poklicem policista", pripravlja nabor zakonskih sprememb, ki bodo prinesle celo do 40-odstotno povišanje plač tej poklicni skupini.

Če bo treba, bodo v PSS-ju prisiljeni napovedati stavko zaposlenih na notranjem ministrstvu in v policiji ter tako zaščititi pravice zaposlenih.

Opozorili so tudi na nov pokojninski načrt za zavarovance, vključene v poklicno zavarovanje, ki prispevno stopnjo znižuje z 9,25 odstotka na osem odstotkov. Znižanje prispevne stopnje pa v sindikatu razumejo kot dodatni varčevalni ukrep vlade, s katerim bo po njihovi oceni na račun poklicev v najzahtevnejših delovnih pogojih prihranila od tri do štiri milijone evrov letno.

O preoblikovanju v stavkovni odbor bo v četrtek odločal tudi svet Sindikata policistov Slovenije (SPS).

