Agonija v UKC-ju se končuje: postopek za razrešitev vodstva le stekel

Svet UKC-ja začel postopek razrešitve vodstva

14. november 2017 ob 18:30,

Svet univerzitetnega kliničnega centra je sprejel sklep o začetku postopka razrešitve generalnega direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača in strokovne direktorice Marije Pfeifer, je po seji sveta povedal novoizvoljeni predsednik sveta Jože Golobič.

Svet zavoda je namreč obravnaval trenutne razmere v ustanovi in stanje na področju izvajanja programa obravnave otrok s prirojeno srčno napako v UKC-ju ter odgovornost glede stanja na tem področju, so sporočili z zavoda in dodali, da so na tajnem glasovanju sprejeli sklepa o razrešitvi vodstva, saj so ugotovili, da obstajajo razlogi za začetek postopka razrešitve Kopača in Pfeiferjeve.

Zaradi velike količine dodatnega gradiva pa so sejo prekinili in sklenili, da jo bodo nadaljevali čez 48 ur oziroma v četrtek ob 18. uri, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Zamenjanih šest članov sveta

Svet UKC se je sicer sestal prvič po tem, ko je vlada zamenjala še tri predstavnike ustanovitelja - kot je znano, je vlada v zadnjih tednih zamenjala vseh šest predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda (novi člani sveta so Alenka Kolar, Jože Golobič, Drago Kreš, Alenka Bradač, Anica Užmah in Mojca Ramšak Pešec), zadnje menjave pa so se zgodile prejšnji teden, ko je v javnosti odjeknila novica, da program otroške srčne kirurgije zapuščata edina dva domača kirurga, ki sta se izobraževala za otroška kardiokirurga.

Ministrica k odstopu poziva od junija

Kritike vodstva UKC zaradi nenehnih afer prihajajo tako iz javnosti kot tudi političnih vrst že dalj časa. Zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc je Kopača in Pfeiferjevo pozvala k odstopu že sredi junija, a se za to nista odločila. Takrat je ministrica tudi pozvala svet UKC, naj odloča o njuni odgovornosti za stanje na področju otroške kardiologije. Vendar pa ta svet v prejšnji sestavi na štirih sejah, vmes jih je bilo nekaj še odpovedanih, o razrešitvi vodstva ni odločal.

Vodstvo UKC je namreč ves čas zatrjevalo, da program otroške srčne kirurgije poteka varno, v službi za kardiologijo pa, da so odnosi dobri in da med seboj sodelujejo.

Odstop zahteval tudi Cerar

A po odstopu dveh kirurgov iz programa je tudi predsednik vlade Miro Cerar odločno nastopil proti vodstvu. "Vsi vidimo, da so razmere v programu otroške srčne kirurgije nedopustne in nesprejemljive. To kaže, da so vodstvu UKC dokončno ušle iz rok vse niti nadzora. Še zlasti, ker sami po strokovni plati ocenjujejo, da težav ni. To je naravnost neverjetno in evidentno ne drži," je dejal v četrtek. Tudi danes je na odprtju novih prostorov ljubljanske urgence pozval k zamenjavi vodstva UKC zaradi objektivne odgovornosti.

A vodstvo UKC tudi tokrat ne vidi večjih težav, Kopač in Pfeiferjeva nista odstopila.

