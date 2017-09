Svet za civilni nadzor projekta drugi tir obe strani obtožuje manipuliranja

Drugi tir bi bilo mogoče graditi ceneje

8. september 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet za civilni nadzor projekta drugi tir ocenjuje, da "na obeh straneh kampanje prevladujejo manipulacije, laži in politikantstvo". Kot so zapisali v sporočilu, je projekt mogoče izvesti brez sodelovanja zalednih držav, brez uvedbe dodatne takse za pretovor Luke Koper in za nižjo končno ceno.

Kot so poudarili v svetu, je predmet referenduma samo zakon, nekatera pripravljalna dela že potekajo brez zakona.

Opozarjajo tudi, da v evropskih razpisih in zakonodaji ni pogoja, da morajo v projektu sodelovati zaledne države in da mora izgradnja potekati na koncesijski način. Vladi očitajo, da lahko s sodelovanjem zalednih držav tujci pridobijo lastniški delež v slovenski logistični infrastrukturi.

Ponovili so tudi prepričanje, da bi bilo drugi tir mogoče zgraditi ceneje. "Naš neodvisni strokovni izračun kaže, da se lahko takšna proga zgradi za 185 milijonov evrov ceneje, to je za 776 namesto 961 milijonov evrov. Z normalnim načinom izgradnje, to je brez koncesije in zalednih držav v finančni strukturi, pa odpadejo dodatni stroški financiranja," so zapisali.

Ocenjujejo, da prispevek Madžarske ni potreben, kar po njihovih besedah dokazuje seštevek sredstev, s katerimi po lastnih navedbah razpolaga vlada. Nepotrebna je po prepričanju sveta za civilni nadzor projekta tudi dodatna taksa za pretovor v Luki Koper.

Vlado tako pozivajo, naj čim prej z neodvisnimi strokovnjaki preveri predračunsko vrednost investicije in jo zniža na strokovno sprejemljivo raven. Po njihovem mnenju bi morala javnosti tudi podrobno pojasniti vlogo Madžarske v projektu in z ustrezno novelo zakona opustiti koncesijski način izgradnje, "ki po nepotrebnem draži gradnjo in financiranje gradnje drugega tira".