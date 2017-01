Svet za nacionalno varnost bo ugotavljal, kako ogrožena je Slovenija

Svet za nacionalno varnost bo razpravljal o predlogu novele zakona o tujcih ter se seznanil z aktualno oceno ogroženosti Slovenije z vidika mednarodnega terorizma.

Predsednik vlade Miro Cerar je sklic sveta za nacionalno varnost napovedal na koalicijskem srečanju pred božičnimi prazniki, po terorističnem napadu na božičnem sejmu v Berlinu, v katerem je umrlo 12 ljudi. Slovenski varnostni organi so ob napadu v Berlinu objavili, da ocena ogroženosti Slovenije ostaja nizka, vendar so v prazničnih dneh razglasili poostrene varnostne ukrepe.

Člani sveta za nacionalno varnost, seje se bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, povabljena sta tudi predsednika DZ-ja in DS-ja Milan Brglez in Mitja Bervarja in predstavnika največje opozicijske stranke, bodo obravnavali tudi predlog novele zakona o tujcih, s katerim bi Slovenija lahko za vse prebežnike povsem zaprla meje.

MNZ je sicer prvotno različico novele zakona o tujcih nekoliko popravil, vendar pravni strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij opozarjajo, da so predlagani ukrepi še vedno ustavnopravno sporni. Predlagana novela zdaj predvideva, da bi zaporo meje morali podpreti dve tretjini vseh poslancev.

Številne nejasnosti v zakonu

"Koncept, ki naj bi ga uvedel zakon ostaja nespremenjen. DZ se lahko odloči, da popolnoma zapre meje za kogarkoli, ali za prosilce za azil ali za ljudi, ki nezakonito prečkajo mejo," je za Radio Slovenija opozorila direktorica Mirovnega inštituta in strokovnjakinja za azilno pravo Neža Kogovšek Šalamon.

Slovenija tudi ne bi smela zavrniti vstopa prebežnikom, ki bi jim v državi, v katero bi jih vrnili, grozilo mučenje ali nečloveško ravnanje ter tistim, ki so mlajši od 18 let. Kogovšek Šalamonova poudarja, da ni jasno, kako bo mejna policija sploh lahko izvajala zakon: "Policist na meji ne more ugotoviti, kdaj bi lahko komu grozilo mučenje ali nečloveško ravnanje v primeru vrnitve, kdo je mladoleten, kdo potrebuje zdravniško oskrbo, če vsakega posameznika posebej ne obravnava ali če z njim ne opravi osnovnega razgovora."

Pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da predlagani ukrepi niso v skladu z mednarodnim pravom in da bi zaradi kolektivnega zavračanja prebežnikov Slovenijo lahko doletela tudi obsodba na evropskem sodišču za človekove pravice.

