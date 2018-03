Sviz: 14. marca bo stavka v 11 mestih

Pričakujejo večjo udeležbo kot februarja

7. marec 2018 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čeprav so člani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in vladna pogajalska skupina v ponedeljek dosegli določen napredek, stavka Sviza prihodnjo sredo vseeno bo. Protestni shodi bodo v 11 mestih, v stavki pa bo sodelovalo več zaposlenih kot februarja.

Kot so sporočili iz Sviza, protestne shode pripravljajo v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju, Velenju, Radovljici, Kopru, Krškem, Kranju ter na Ravnah in Ptuju. Na nekaterih shodih bodo podporo izobraževalkam in izobraževalcem izrazili tudi župani občin, v katerih bo shod potekal.

Napovedujejo, da se bo posameznih protestnih shodov, ki se bodo začeli ob 12. uri, udeležilo od 500 do 2.500 stavkajočih. Sviz poziva tudi prebivalce, naj podprejo stavkajoče, "ki jih poznajo in ki prevzemajo odgovornost za kakovostno vzgojo in izobrazbo njihovih otrok".

V stavko vključenih več kot 90 odstotkov izobraževalnih ustanov

Nekaj zavodov, ki stavke na začetku niso izglasovali, se je stavki pridružilo po vnovičnem glasovanju. V stavko bo po navedbah Sviza tako vključenih več kot 90 odstotkov izobraževalnih ustanov.

Govorniki bodo na protestnih shodih med drugim izpostavili najnovejše podatke o rasti povprečnih plač v posameznih dejavnostih javnega sektorja, ki po navedbah Sviza dokazujejo, da so se razlike v škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju še dodatno poglobile in da je rast poprečnih plač v vzgoji in izobraževanju zaostala tudi za rastjo povprečne plače v državi.

Zaostritev stavkovnih dejavnosti?

Če stavkovni sporazum z vlado ne bo sklenjen tudi po stavki 14. marca, bodo nadaljevali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju konec aprila ali na začetku maja z množičnim protestnim pohodom po Ljubljani, ki se bo končal na Kongresnem trgu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na sindikalni strani menijo, da bo treba še zelo veliko volje, da bi lahko prišli do cilja. Pogajanja naj bi nadaljevali predvidoma še v tem tednu.

Sa. J.