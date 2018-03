Sviz bo zahteve "peljal do konca", napovedan protest v desetih mestih

Počivavšek: Na pogajanjih storjen korak naprej, velike razlike ostajajo

1. marec 2018 ob 08:41,

zadnji poseg: 1. marec 2018 ob 21:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sviz bo 14. marca nadaljeval stavkovne dejavnosti, če se ne bo mogoče uskladiti glede stavkovnih zahtev, so napovedali na seji glavnega odbora. Stavka bo izvedena na enak način kot februarska, le da protestnega shoda tokrat ne bo v Ljubljani, ampak v desetih mestih.



"Ob podpori članov bomo vztrajali in ne bomo popuščali. Poskušali bomo čim več zahtev v celoti izpogajati in uresničiti. To čutimo kot dolžnost do vseh, ki nas podpirajo," je po seji glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) napovedala predsednica Jelka Velički.

Po 14. marcu pa bodo stavkovne dejavnosti začeli zaostrovati. Z natančnejšimi informacijami o teh dejavnostih bodo javnost seznanili, če njihove zahteve ne bodo izpolnjene. Kot eno izmed možnosti po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja vidijo tudi zaprtje šol ter vrtcev in bojkot nacionalnega preverjanja znanja.

"Zahteve bodo peljali do konca"

"Kar me v zadnjih dneh bega, je prikimavanje vseh, da je delo v vzgoji in izobraževanju slabše vrednoteno, hkrati pa tisti, ki bi morali kaj storiti, ne storijo ničesar," je poudaril Štrukelj. Napovedal je, da bodo zahteve "peljali do konca". Če vlada pričakuje, da se bo lahko izognila svojim odgovornostim, je odgovor sindikata lahko zgolj zaostritev konflikta. "Mi si tega seveda ne želimo, a ne bomo bežali," je dejal po seji.

Med zahtevami je Štrukelj ob petodstotni gospodarski rasti poudaril dodatno izplačilo regresa tistim z najnižjo plačo, kar je po njegovi oceni nujno potrebna gesta do tistih, ki imajo najnižje plače.

Storjen korak naprej

Vladna pogajalska skupina je skupini sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška predstavila nova pogajalska izhodišča. Določen korak naprej je storjen, a razlika med vlado in sindikati ostaja velika, je dejal Počivavšek.

Koordinacija stavkovnih odborov je vladi na kratko predstavila svoj protipredlog, ki so jim ga posredovali v torek, vladna stran pa je predstavila izhodišča za pogajanja, ki jih je danes sprejela vlada in s katerimi se vlada odziva na stavkovne zahteve sindikatov, je po koncu pogajanj pojasnil Počivavšek.

Ocenil je, da je bil narejen "določen korak naprej od tistega, kar je bilo do zdaj na mizi z vladne stran", kljub temu pa je razlika med obema stranema še velika. "Mislim, da nas čaka še kar nekaj korakov, če bomo želeli priti do končnega dogovora," je dejal Počivavšek.

Nova vladna izhodišča

Da so dosegli določen napredek, a je pred njimi še veliko dela, ugotavlja tudi vladna stran. Pogajanja se bodo sicer nadaljevala v ponedeljek. Ne vladna in ne sindikalna stran nista želeli razkriti vsebine novih pogajalskih izhodišč, ki jih je danes sprejela vlada.

Vodja vladne pogajalske skupine Lilijana Kozlovič je pred začetkom pogajanj dejala le, da so se zahtevam sindikatov približali. Poudarila je, da bodo izhodišča najprej predstavili predstavnikom sindikatov, šele nato pa javnosti. Pojasnila pa je tudi, da so se približali zahtevam posameznih dejavnosti oziroma sindikatom, da pa obenem tudi zasledujejo makroekonomski finančni okvir.

S predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije pa se bo vladna stran na pogajanjih sešla v petek ob 9. uri. V torek opoldne pa sledijo pogajanja s policisti.

G. C., G. K.