Sviz preložil stavko "do trenutka, ko se oblikuje nova vlada"

Stavka v javnem sektorju

22. maj 2018 ob 18:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Svizu pričakujejo, da se bodo takoj po oblikovanju nove vlade začela pogajanja o njihovih stavkovnih zahtevah, ki so jih vladi postavili že v tem mandatu, in ne bodo čakali 100 dni.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na politične stranke naslovil vprašanja o stavkovnih zahtevah po odpravi zaostankov pri vrednotenju plač v vzgoji in izobraževanju in prejel odgovore vseh parlamentarnih strank in nekaterih drugih. Po besedah glavnega tajnika Branimirja Štruklja so z izjemo SDS-a in LMŠ-ja, ki se do zahtev nista želela opredeliti, v vseh strankah izrazili strinjanje s Svizovimi zahtevami, da je treba izboljšati položaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ovrednotiti razredništvo in povečati karierni razpon.

Prav tako so po njegovih besedah v omenjenih strankah povedali, da je prva naloga nove vlade, da se pogajanja o stavkovnih zahtevah začnejo takoj v prvih mesecih. V Svizu bi si želeli, da v strankah ta stališča tudi javno potrdijo in da se izrečejo tudi tiste, ki se doslej do njih še niso opredelile.

Štrukelj: Stavka je samo preložena

Štrukelj je obenem spomnil, da je Sviz v stavki, ki jo je izglasovalo več kot 37.000 članov, in da je stavka "zgolj preložena do trenutka, ko dobimo novo vlado". "Pričakujemo, da se bodo začela pogajanja takoj," je dejal in dodal, da bodo v Svizu na to pripravljeni. Spomnil je tudi, da ima glavni stavkovni odbor pooblastila o odločanju glede stavkovnih dejavnosti, ki jih bodo začeli izvajati takoj, ko bo vlada zasedla svoj položaj.

Po Štrukljevih navedbah je glavni stavkovni odbor na tokratni seji tudi sklenil, da bodo vztrajali pri tem, da se razlike, ki gredo v škodo vzgoji in izobraževanju, odpravijo, o tistih zahtevah, ki so enake tudi pri drugih sindikatih, pa so se pripravljeni pogovarjati skupaj z drugimi sindikati.

Štrukelj je izrazil razočaranje, da vzgoja, izobraževanje, znanost in kultura niso tema razprav v predvolilni kampanji. Poudaril je tudi, da se mora gospodarska rast odraziti tudi v javnem sektorju.

Al. Ma.