Sviz še ni dokončno odločen o stavki vrtcev in šol v sredo

Glavni odbor Sviza bo o izvedbi stavke odločal v ponedeljek

9. marec 2018 ob 16:53,

zadnji poseg: 9. marec 2018 ob 19:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, je po pogajanjih sporočil, da bo sindikat o izvedbi ali odložitvi stavke odločal v ponedeljek popoldne, ko bo znano, kaj se bo vladna pogajalka Lilijana Kozlovič dogovorila na srečanju koalicije.

Čeprav so vrtci in šole že začeli obveščati starše o zaprtju ustanov, stavka, napovedana za sredo, 14. marca, še ni popolnoma gotova. Skrajni rok za preložitev stavke je ponedeljek zvečer. Štrukelj sicer meni, da preklica ne bo, a dodaja: "Če bomo na mizo dobili ustrezno ponudbo, bomo glasovali o preložitvi stavke."

"V Svizu imamo še nekaj pomembnih odprtih vprašanj. Na obeh straneh je bilo danes veliko volje, da jih zapremo, vendar nam jih ni uspelo," je današnja pogajanja opisal Štrukelj. Izredno sejo glavnega odbora Sviza, ki je bila najprej sklicana za soboto, so prestavili na ponedeljek popoldne, ko bo glavni odbor Sviza o stavki odločal tudi na podlagi dogovora koalicijskih partnerjev.

Vladna pogajalka Lilijana Kozlovič je po pogajanjih na vprašanje novinarjev, ali je dogovor mogoče doseči do srede, odgovorila, da bo ključna odločitev na srečanju s koalicijskimi partnerji v ponedeljek dopoldne. Dodala je še, da so po današnjih pogajanjih s Svizom tako blizu, da lahko dosežejo tudi dogovor.

Sindikalisti pri Cerarju

Današnjega srečanja pri predsedniku vlade so se udeležili različni sindikalni pogajalci, a na njem konkretnih odločitev niso sprejemali. Priznali so napredek pri pogajanjih in predstavili nekatera odprta vprašanja pri vrednotenju dela za tiste dele javnega sektorja, ki jih predstavljajo. Cerar pa je izrazil željo, da bi se pogajanja v najkrajšem mogočem času končala.

Sindikalisti ocenjujejo, da so z novo vladno pogajalko, generalno sekretarko vlade Lilijano Kozlovič, pogajanja postala resna in vsebinska. Čeprav Štrukelj ugotavlja, da volje za reševanje problema vrednotenja razredniškega dela in vprašanja regresa za tiste, ki v javnem sektorju prejemajo minimalno plačo oziroma so pod njo, še vedno ni. Zadovoljen je z osnovnim vrednotenjem delovnih mest vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Pri tem je Kozlovičeva "naredila pomemben premik naprej", je dejal Štrukelj.

