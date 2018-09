Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se znova poteguje za položaj gospodarskega ministra. Foto: BoBo Dodaj v

Svoj ministrski program bo odboru DZ-ja za gospodarstvo predstavil Zdravko Počivalšek

Zaslišanja ministrskih kandidatov

6. september 2018 ob 07:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ-ja za gospodarstvo bo ob 9.00 zaslišal kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ki je to ministrsko funkcijo zasedal tudi v vladi Mira Cerarja.

Zdravko Počivalšek je univerzitetni diplomirani inženir agronomije. V letih 1985–1986 je bil član poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preimenovale v Terme Olimia.

V politiko je konec leta 2014 vstopil z mesta direktorja družbe Terme Olimia. Položaj gospodarskega ministra je prevzel, potem ko je s položaja le po enem mesecu odstopil Jožef Petrovič.

V ospredju Počivalškovega prvega mandata sta bili področji turizma in tujih naložb. Uspešen je bil pri krepitvi sistemske ureditve turistične promocije države. Dosegel je vnovično vzpostavitev Slovenske turistične organizacije, proračunska sredstva za promocijo je država skoraj potrojila na 12 milijonov evrov in naj bi se še povečala.

Zahtevnejša je bila naloga lastniške konsolidacije in prestrukturiranja velikih turističnih podjetij. Na tem področju je, verjetno tudi pod njegovim vplivom, prišlo do lastniškega prenosa Save, katere ključno premoženje je turistična družba Sava Turizem, z DUTB-ja na SDH in Kad, Počivalškov cilj pa je doseči konsolidacijo državnega lastništva v turizmu pod posebno enoto SDH-ja. Na njej bi še vedno zadolžena podjetja prestrukturirali in potem po dobri ceni prodali strateškim lastnikom.

Branil je tudi načelo premišljene privatizacije in bil kritičen do nekaterih poceni in nestrateških nakupov podjetij v turističnem sektorju, lani je nasprotoval tudi zaključku prvega poskusa prodaje NLB-ja, aktiven je bil pri branjenju interesov Mercatorja ob finančnem zlomu Agrokorja. Zaradi te drže, v kateri bi lahko prepoznali načelo branjenja nacionalnega interesa, je bil deležen kritik iz ekonomsko bolj liberalnih krogov.

Na drugi strani je bil deležen kritik z levega dela političnega brega, saj je z neposrednim in včasih robatim načinom komuniciranja večkrat poudaril, da se v Sloveniji v zadnjih letih preveč posvečamo vprašanjem delitve javnofinančnih prihodkov in sadov pospešenega gospodarskega razvoja, premalo pa interesom gospodarstva in vprašanjem, kako delati bolje in ustvariti več.

Kritike na račun Magne

Počivalšku je uspel preboj na področju tujih neposrednih naložb, tudi s prihodom prvih večjih začetnih (greenfield) naložb od osamosvojitve države. Zaradi angažiranosti njega in njegove ekipe ter drugih najvišjih predstavnikov vlade je Slovenija privabila veliki japonski naložbi, Yaskawino v Kočevju in Sumitomovo v Logatcu, ter investicijo graške Magne Steyr v (za zdaj) lakirnico v Hočah. Vse so dobile tudi podporo države.

Zaradi Magnine naložbe je bil deležen tudi številnih kritik. Na tiste, da gre za žrtvovanje interesov okolja in kmetijstva zaradi kapitala, se je npr. odzval, da mu slabega odnosa do kmetijstva ne morejo očitati, saj ima doma kmetijo z nekaj teleti in sedmimi konji, kjer tudi aktivno dela. Proti koncu mandata je dosegel še sprejetje sistemskega zakona, ki ureja spodbujanje investicij za tuje in domače vlagatelje.

