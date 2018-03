Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 20 glasov Ocenite to novico! Funkcionarji pred odhodom iščejo delovna mesta za zaposlene, ki bi morali oditi z njimi. Foto: BoBo Za nekdanjo poslanko Pozitivne Slovenije Zorana Janković so le dan po končanju njenega nadomestila ob koncu mandata objavili razpis v javnem zavodu Mestne občine Ljubljana. Foto: BoBo Ministrica za zdravje je 16. marca objavila sedem prostih delovnih mest, med njimi štiri za najvišja mesta - sekretarje. Foto: BoBo Dodaj v

Tarča: "Dober dan, boste uredili službo za našega!"

Vladne stranke iščejo zaposlitve za svoje zveste kadre

29. marec 2018 ob 18:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tedni pred volitvami so čas številnih in nenavadnih razpisov. Ministrica za zdravje je po štirih letih mandata letošnjega 16. marca objavila razpis, da hkrati zaposli štiri sekretarje, podsekretarja in dva svetovalca.

Že predtem je nova direktorica celjske bolnišnice postala nekdanja poslanka SMC-ja in državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Margareta Guček Zakošek. Danes še aktivno poslanko največje vladne stranke SMC Tanjo Cink je vlada imenovala za direktorico Varstveno-delovnega centra Nova Gorica. Ne od danes, temveč na zalogo - od junija 2018 naprej.

Svetovalci pridejo in ne odidejo z ministrom

Analiza Komisije za preprečevanje korupcije (v prejšnji sestavi) je februarja 2014 pokazala trende - v desetih letih je od 428 zaposlenih, ki so jih politiki pripeljali mimo razpisov v kabinete, 171 končalo med dobro zaščitenimi uradniki z redno zaposlitvijo. V tem mandatu je bilo takšnih zaposlitev do danes šest. Še več je že dogovorjenih, jim službe urejajo ali so v izbirnih postopkih, nam je zatrdilo več virov z ministrstev.

Koprivnikar: Vsakdo se lahko pritoži

Na uradniška delovne mesta zaposlujejo na podlagi javnega razpisa. "Če kdo meni, da ni bil pravilno prepoznan, se lahko pritoži in s sodno odločbo razveljavi razpis," je za Tarčo povedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar. "Če se to dogaja, je za vsakega človeka mogoče vprašati, kdo je kandidiral, ker je bil javni razpis, in zakaj je bil izbran. Če to zna obrazložiti tisti, ki ga je zaposlil, potem taka zaposlitev ni sporna," je prepričan Koprivnikar.



Najhitrejša poslanka najhitreje do službe

Pa ne gre le za uradnike, ustvarjalnih rešitev je še več. Najhitrejša poslanka Alenka Bikar je ostala ob delitvi stranke Zorana Jankovića do konca zvesta predsedniku. Zvestobe ni pozabil. Po podatkih državnega zbora je najprej do 2. februarja 2015 prejemala nadomestilo. Takoj naslednji dan je bil objavljen javni razpis za mesto receptorke v Zavodu Tivoli, na katerega je bila izbrana prav Alenka Bikar. "Zaradi spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu je bilo to delovno mesto zamenjano z novim delovnim mestom Strokovni sodelavec VI (27. plačni razred)," so pojasnili v Športu Ljubljana.

Iz kabineta med zasebnike

Matevž Frangež je bil poslanec SD-ja. Ko ni bil izvoljen, so zanj poskrbeli s službo v kabinetu predsednika vlade Mira Cerarja. "Vprašanje je, ali je izraz poskrbeti pravilen. V državi so različni izzivi. Verjetno je smiselno delo zaupati nekomu, ki ima s tem delom izkušnje," je povedal Matevž Frangež. Ko je zapustil kabinet predsednika vlade, je z nekdanjim direktorjem Večera Juretom Štrucem ustanovil podjetje Zgodba. Kot je razvidno iz Supervizorja, sta hitro začela poslovati z občino Murska Sobota, ki jo vodi župan SD-ja. Kmalu je podjetje dobilo še svetovalne posle z občino Ptuj in ministrstvom za okolje. Skupaj 132.392 evrov v treh letih. "Niti v enem primeru ni bilo tako, da bi politika ali stranka sodelovala pri ustvarjanju priložnosti," zatrjuje Frangež, ki pravi, da si večino posla poiščejo na trgu.

Poslanec SDS-a in nekdanji minister Andrej Vizjak je nadomestilo ob koncu mandata črpal tri mesece. Nato je bil Vizjak, ki je veljal za lobista savskega energetskega lobija, za nedoločen čas zaposlen v državni družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi.

KPK: Pripravljamo novo analizo

Zaradi primerov kadrovanj prejšnjih vlad smo na komisiji za preprečevanje korupcije preverili, ali bodo analizo prejšnjega mandata nadaljevali. "Na današnji seji je komisija sprejela sklep glede nadaljevanja omenjene analize od novembra 2013 dalje. Predmet analize bodo zaposlitve na zaupanje na ravni ministrstev, v sklopu navedene analize pa bo obravnavana tudi problematika prehajanj funkcionarjev med javnim in zasebnim sektorjem, to je pojav rotirajočih vrat," so po našem vprašanju zagotovili na komisiji.

Jure Brankovič