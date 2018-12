Novi obraz na vrhu občine Slovenj Gradec. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Tesno v Slovenj Gradcu: Klugler premagal dozdajšnjega župana

3. december 2018 ob 00:50

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA

Tesna bitka se je bila za mestno občino Slovenj Gradec. Izzivalec Tilen Klugler je za dobrih 300 glasov (51,9 odstotka) premagal zdajšnjega župana Andreja Časa (48 odstotkov glasov).

Novi župan je postal direktor javnega zavoda Spotur, ki je kandidiral s podpisi volivcev, podporo pa so mu izrekli tudi v strankah SD, SMC, DeSUS in SLS. "Obljubim, da bomo šli s polno paro naprej, tako kot smo šli skozi celotno kampanjo," je ob množici podpornikov v prvi izjavi za medije dejal 42-letni Klugler in dodal, da je danes dan za veselje in slavje. Mogoče je pričakoval kakšen odstotek več, a je po njegovih besedah trenutno pomembna le zmaga. Napovedal je, da bodo začeli z ekipo že jutri razmišljati o tem, kako peljati Slovenj Gradec med "top deset slovenskih občin".

Poraženec, dosedanji župan Andrej Čas, je tesen izid volitev pričakoval. Zdaj želi Kluglerja ob primopredaji vpeljati v vse projekte, ki potekajo, saj je v njih tudi Časovo preteklo delo. "V največji meri se bom potrudil, da delo steče, da ne bo dolgega mrtvega teka in da opravim svojo dolžnost čim bolj kakovostno," je dejal. Glede svojega šestletnega županovanja je poudaril, da je v tem času občina živela v neki finančni suši, a kljub temu meni, da je bil narejen viden napredek, predvsem pa, da so začrtali vizijo razvoja mesta.

Volilna udeležba v 2. krogu je bila skoraj 58-odstotna, kar je nekaj manj kot v prvem krogu, ko je bila 63,8-odstotna. Klugler je največ glasov dobil tudi v prvem krogu pred dvema tednoma, ko so bili županski kandidati štirje. Takrat je zanj glasovalo 47,7 odstotka vseh volivcev, ki so volili. Čas je v prvem krogu prejel 33,7 odstotka glasov.

A. S.