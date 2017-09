Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Šiško je nekaj po 23. uri na Državni volilni komisiji vložil kandidaturo s podporo stranke in 3457 podpisi volivcev. Foto: BoBo Sorodne novice Referendumski klepet: Gibanje Zedinjena Slovenija Dodaj v

Tik pred polnočjo predsedniško kandidaturo vložil tudi Andrej Šiško

DVK mora potrditi še nekaj kandidatur

28. september 2017 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekaj minut pred polnočjo in pred zadjim rokom za vložitev kandidature za predsednika države je to storil tudi Andrej Šiško. Kandidira kot predsednik stranke Zedinjena Slovenija in s podpisi 3.457 volivcev. Kandidaturo mora potrditi še DVK.

V svojem programu se zavzema za "vrnitev ukradene države slovenskemu narodu in slovenskemu ljudstvu". Slovenski narod poziva k prebuditvi, da se množično udeležijo predsedniških volitev in vzamejo stvari v svoje roke.

Danes bo sicer dokončno znano, kdo bodo kandidati, med katerimi bodo volivci izbirali 22. oktobra. Kandidature so poleg Šiška vložili aktualni predsednik Borut Pahor, predsednica NSi-ja Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec, ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, evropska poslanka Romana Tomc, upokojenka Angelca Likovič, koprski župan Boris Popovič in samostojna podjetnica Suzana Lara Krause.

Državna volilna komisija je že potrdila kandidature Pahorja, Šarca, Novakove in Makovec Brenčičeve, o ostalih bo še odločala. Seja se bo začela ob 13. uri.

A. S.