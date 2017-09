Timmermans ponavlja: Arbitražno razsodbo bi morali spoštovati obe strani

Na BSF-ju tudi o arbitraži

4. september 2017 ob 15:24

Tudi prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans opozarja, da je bila arbitraža ena od zavez Hrvaške v njenih pristopnih pogajanjih z EU-jem.

Predsednik vlade Miro Cerar je po srečanju s Timmermansom na Bledu pojasnil, da je od njega dobil potrditev zavezanosti komisije spoštovanju mednarodnih pogodb, torej tudi sodbe arbitražnega sodišča.

Kot je Cerar dejal v izjavi za medije ob prihodu na Strateški forum Bled (BSF), Evropska komisija vztraja pri stališču, da je treba arbitražno razsodbo spoštovati in tudi implementirati. Takšno bo tudi njeno stališče v prihodnjih mesecih, pri čemer je Cerar Timmermansu pojasnil, da se "Slovenija pripravlja na implementacijo in ponuja roko Hrvaški".

Cerar je Timmermansu tudi povedal, da je Slovenija nezadovoljna z nedavnimi odzivi hrvaške strani, "ki ne obetajo veliko". "Sem pa tudi zelo jasno povedal, da če kmalu skupnega dogovora o implementaciji ne bo, bo Slovenija ukrepala tako, kot lahko sama," je dejal premier.

O konkretnih ukrepih oziroma pravnih postopkih ni želel govoriti, češ da so znani in bodo o njih govorili, če bo do njih prišlo. "Zdaj je zelo pomembno, da ohranimo neko konstruktivno ozračje, da skušamo v prihodnjih tednih ohraniti komunikacijo z Zagrebom in se pripraviti na srečanje, kjer bi lahko dosegli dogovor o implementaciji," je dejal Cerar.

Arbitraža sprejeta kot ustrezen način reševanja spora

Timmermans je ponovil stališče Evropske komisije, da bi morali obe strani spoštovati razsodbo arbitražnega sodišča. Komisija se po njegovih besedah zavzema za uspešno rešitev mejnih sporov med državami in verjame, da bo to uspelo tudi Sloveniji in Hrvaški.

Spomnil je, da sta državi arbitražo sprejeli kot ustrezen način reševanja mejnega spora, za Hrvaško pa je arbitraža predstavljala tudi enega od pogojev za pridružitev uniji.

Pritisk bo "prej ali slej" prinesel učinek

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ki se je sestal z visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini, pa je povedal, da je potrdilo o zavezanosti implementaciji mednarodnih pogodb dobil tudi od nje.

Razprave o arbitraži bodo po Erjavčevih besedah sicer vodili skozi celoten BSF in opozarjali na "nesprejemljivost tega, da članica EU-ja ne spoštuje mednarodnega prava". Ocenil je, da bo pritisk na Hrvaško "prej ali slej" prinesel učinek.

"Mednarodno pravo smo države dolžne spoštovati, zlasti če EU temelji na mednarodnem pravu. Ne predstavljam si, da ena od članic tega ne bi dojemala na tak način," je še dejal minister.

