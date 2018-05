Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 18 glasov Ocenite to novico! Matej Tonin je na spletni strani NSi-ja objavil komentar, kjer je napovedal, da bo zahteval parlamentarno preiskavo arbitražnega postopka. Foto: BoBo Minister Erjavec z javnim pozivanjem »naj ga prijavim« poskuša preusmerjati pozornost. Že leta 2013 ga je skupina okrog danes žal pokojnega odvetnika Danijela Starmana ovadila zaradi suma kaznivega dejanja po 350. Členu KZ (spravljanje Slovenije v podrejen in odvisen položaj). S pozivanjem k razkritju dokumentov me poskuša ujeti v past, kjer bi bil kazensko odgovoren zaradi nepooblaščenega razkrivanja tajnih dokumentov. Matej Tonin pravi, da ga želi Karl Erjevec speljati v past. Sorodne novice Tonin obtožil Erjavca delovanja v korist Hrvaške pri arbitraži, Erjavec to zanika Dodaj v

Tonin: Erjavec me poskuša ujeti v past

Matej Tonin napoveduje parlamentarno preiskavo arbitraže

9. maj 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Napovedujem, da bo poslanska skupina NSi v prihodnjem mandatu predlagala oblikovanje parlamentarne preiskovalne komisije v zvezi z arbitražo," je na spletni strani NSi-ja napovedal njegov predsednik Matej Tonin.

"V primeru arbitraže nekaj zelo smrdi, saj je prišlo do izdaje Slovenije v ključnih trenutkih, ko bi lahko dobili vsaj delček tistega, kar nam zgodovinsko pripada. Slovenija na kopnem, razen Mirišča, izgubi vse. Na morju izgubimo petino Piranskega zaliva. Stika naših teritorialnih voda z odprtim morjem ne dobimo, kar je slabše celo od rešitve v sporazumu Drnovšek – Račan. Hrvaška je dosegla praktično vse svoje strateške cilje, Slovenija niti enega. Hrvaška lahko slavi," je na NSi-jevi spletni strani zapisal Tonin.

"Obstajata samo dve zdravorazumski razlagi. Ali je šlo je za namerno sabotiranje procesa ali pa so Simoni Drenik odgovorni na MZZ-ju dali lažna zagotovila o zaščiti aparata, ki ga je uporabljala. V prvem primeru gre za veleizdajo s strani Simone Drenik, v drugem primeru pa za veleizdajo tistega, ki je Simoni Drenik na MZZ-ju dal takšna zagotovila," je glede zapleta s prisluhi Simoni Drenik in arbitru Jerneju Sekolcu pojasnil Tonin in dodal, da je zgodovinska dolžnost je, da se razišče, zakaj smo izgubili dele slovenskega ozemlja.

"Nikoli si ne bi odpustil, če ne bi storil vse, kar je v moji moči, da resnica pride na dan. Že danes napovedujem, da bo poslanska skupina NSi v prihodnjem mandatu predlagala oblikovanje parlamentarne preiskovalne komisije, ki bo lahko pregledala vsa gradiva, javna in tajna, predvsem pa bo lahko zaslišala akterje, začenši z ministrom Erjavcem, vodjo skupine Simono Drenik, sodnikom Sekolcem in vsemi ostalimi akterji," je napovedal parlamentarno preiskavo v prihodnji sestavi DZ-ja, če se bo NSi seveda vanj uvrstil.

Večkratne Toninove obtožbe

Predsednik NSi-ja Matej Tonin je sicer že nekajkrat obtožil zunanjega ministra Karla Erjavca, da je pri arbitraži delal v korist Hrvaške. Na ponedeljkovem soočenju na TV Slovenija pa je vse skupaj še nadgradil z besedami, da je te očitke potrdil tudi direktor Sove in da policija v povezavi s tem že vodi postopek.

Zunanji minister Karl Erjavec te očitke označuje za neutemeljene in izmišljene in Tonina poziva, naj vse, kar ima v povezavi s tem, preda policiji, da bi sprožila kazenski postopek.

