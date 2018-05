Tonin obtožil Erjavca delovanja v korist Hrvaške pri arbitraži, Erjavec to zanika

8. maj 2018 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Predsednik NSi-ja Matej Tonin je že nekajkrat obtožil zunanjega ministra Karla Erjavca, da je pri arbitraži delal v korist Hrvaške. Na včerajšnjem soočenju na TV Slovenija pa je vse skupaj še nadgradil z besedami, da je te očitke potrdil tudi direktor Sove in da policija v povezavi s tem že vodi postopek.

Zunanji minister Karl Erjavec te očitke označuje za neutemeljene in izmišljene in Tonina poziva, naj vse, kar ima v povezavi s tem, preda policiji, da bi sprožila kazenski postopek.

Tonin je že pred dvema letoma, ob vloženi interpelaciji zoper zunanjega ministra Karla Erjavca, namigoval, da obnova Erjavčeve počitniške hiše v Umagu in nabava oklepnikov patria sovpadata. Pri tem se je spraševal, kaj se zgodi, če hrvaška obveščevalna služba ve, da obnova nepremičnine slovenskega ministra poteka iz fondov, ki niso njegovi. V sinočnjem soočenju na TV Slovenija pa je šel Tonin celo korak dlje: "To potrjuje pričanje direktorja Sove, žal je to pričal na zaprti seji KNOVS-a. Ko bo ta magnetogram razkrit, se bo pokazalo, da je Erjavec delal kardinalne napake. Ker ga imam za pametnega politika, sem prepričan, da teh začetniških napak ne bi delal po nesreči, temveč namenoma."

Erjavec vse skupaj seveda zanika, Tonina pa poziva: "Če imate te dokumente, tudi če so tajni, jih predajte policiji, naj začne kazenski postopek proti meni." Tonin je odvrnil, da te dokumente policija že ima: "Policija te dokumente ima in že vodi postopek proti g. Sekolcu. Upam, da bo prišlo do zaključka."

Brez podlage za kazensko ovadbo?

Generalna policijska uprava je potrdila, da so oktobra lani od ljubljanskega tožilstva prejeli v reševanje naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zoper tri javne uslužbence, in sicer zaradi oškodovanja javnih sredstev v povezavi s telefonsko komunikacijo o arbitražnem postopku.

S tem naj bi bila okrnjen ugled Slovenije in povzročena velika materialna škoda, saj naj bi morala Slovenija dodatno plačati nadaljevanje arbitražnega postopka. Eden izmed očitkov pa se je nanašal tudi na uradno osebo, ki naj ne bi ukrenila vsega potrebnega, saj pristojnim organom ni naznanila suma storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Po zbranih obvestilih pa policisti niso našli podlag za kazensko ovadbo, zato so na tožilstvo podali zgolj poročilo.

