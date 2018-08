Dejan Židan z 49 glasovi izvoljen za predsednika državnega zbora

DeSUS še ni predstavil svojega kandidata za podpredsednika DZ-ja

23. avgust 2018 ob 08:19,

zadnji poseg: 23. avgust 2018 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

DZ je z 49 glasovi za in 8 proti za novega predsednika izvolil Dejana Židana, po tem, ko je odstopil Tonin. Na podpredsedniški mesti so izvolili Tino Heferle (LMŠ) in Jožeta Tanka (SDS).

Na tajnih volitvah za predsednika državnega zbora je bilo razdeljenih 60 glasovnic, prav toliko vrnjenih. Tri so bile neveljavne. Od veljavnih jih je bil 49 za Židana, osem pa proti. S tem je bil predsednik Socialnih demokratov Dejan Židan izvoljen. Predlagali so ga poslanci LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SAB-a, DeSUS-a in Levice.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so Židanu podporo napovedali v SMC-ju, DeSUS-u, SAB-u in tudi SNS-u. V SDS-u pa so do Židana kritični in so napovedali nasprotovanje.

SD: Židan je odličen kandidat

"Pred sabo imamo predlog odličnega kandidata za predsednika DZ-ja, ki verjamem, da bo na podlagi svojih izkušenj s svojimi podpredsedniki peljal DZ čez vse izzive pred nami, in teh ni malo," je strankarskega kolega med razpravo opisal poslanec SD-ja Matjaž Han. Kot dolgoletnemu prijatelju, strankarskemu kolegu in poslancu mu je pripisal "sposobnost prepoznavanja pravih ciljev in morda še bolj pomembno kot to - realizacijo teh ciljev". Po Hanovih besedah na političnem parketu ni veliko ljudi, ki imajo kot Židan na eni strani občutek za vizijo, na drugi pa za načrt.

Naštel je še nekaj Židanovih dosežkov v vlogi kmetijskega ministra in med drugim izpostavil, da gre prav ministrstvu za kmetijstvo pod Židanovim vodstvom pripisati veliko zaslug, da je raba slovenskih kmetijskih proizvodov v porastu, spomnil pa je tudi na njegove napore, ki so pripeljali do svetovnega dneva čebel. SDS: Teran zavožen, gozdovi propadajo

Do njega pa so kritični v SDS-u. Branko Grims je ugotavljal, da je dozdajšnji predsednik delo opravljal korektno in kakovostno, a "levica zase zahteva vso oblast". Kot je dejal, bo Židanova usoda enaka usodi celotne bodoče vlade, kjer bodo po njegovih besedah vsi ostali marionete, vse niti pa bo v resnici imela v rokah Levica. Židanu je očital, da je zavozil teran, da slovenski gozdovi propadajo, pa tudi da je lastno stranko pahnil v položaj, ko je pod desetimi odstotki. Ob tem se je vprašal, kje je tukaj odgovornost, in ocenil, da imajo v SD-ju znotraj poslanske skupine tudi boljše in bolj primerne ljudi. Po mnenju Grimsovega strankarskega kolega Marijana Pojbiča pa je Židan, ki ga je označil za "ekstremnega levičarja", to pozicijo dobil ravno zaradi neprestanega napadanja SDS-a. Jelinčič: Židan bo potreboval veliko živcev

Židanu so podporo napovedali tudi v SNS-u. Je pa Zmago Jelinčič ob tem napovedal, da bo Židan potreboval ogromno energije in predvsem živcev, "da bo zdržal vse to, kar mu bodo kuhali gospodje iz skrajne levice. Vedeti je treba, da z njim ne bodo nežni in da bodo izsiljevali na vsakem koraku", je dejal. Jelinčič sicer verjame, da bo Židan spoštoval poslovnik in ne bo delal razlik med levico in desnico. SMC: Židan ima dovolj izkušenj

V SMC-ju pa besedah Igorja Zorčiča verjamejo, da ima Židan dovolj političnih in drugih izkušenj, da bo svoje delo na mestu predsednika DZ-ja opravil korektno. Predsedovanje zakonodajni veji oblasti zahteva nemalo potrpežljivosti, iskanje konsenza, umikanje lastnim strankarskim in tudi kakšnim drugim interesom, je dodal. Od predsednika in podpredsednikov DZ-ja v SMC-ju med drugim pričakujejo spoštljiv dialog argumentov in dosledno opozarjanje na nesprejemljivost nespoštljivega, žaljivega in sovražnega govora, ki smo mu bili priča tudi že v tem sklicu. DeSUS: Židan je pozitivna oseba

Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je Židana ocenil kot človeka s kompetencami. Pozna ga kot tolerantnega človeka, ki zna poslušati in seveda tudi ustrezno odgovarjati, je dejal. Dodal je, da Židana osebno ceni kot pozitivno osebo. Jurša je prepričan, da bo tak tudi po izvolitvi. Židanu je napovedal podporo DeSUS-a, Toninu pa se je zahvali za vse, kar je opravil v času vodenja DZ-ja v zadnjih dveh mesecih. SAB: Židan ima naše glasove

Tudi Marko Bandelli (SAB) se je Toninu zahvalil za konkretno, pošteno in konstruktivno vodenje DZ brez predsodkov. Židan je po njihovem mnenju pravi kandidat in kompetentna oseba za predsednika DZ, njegove izkušnje dokazujejo znanje, angažiranost, doslednost in učinkovitost. Kar pa zadeva teran, pa bitka še ni zaključena. Židan ima glasove vseh poslancev SAB-a, je napovedal. Ostale poslanske skupine v predstavitvi stališč poslanskih skupin o kandidatu niso sodelovale. Poslanska razprava pa se je vrtela tudi okrog dela, ki ga je opravil dosedanji predsednik DZ, ter vloge in statusa Levice, kjer so v pogledih trčili zlasti poslanci Levice na eni strani in SDS-a, pa tudi NSi-ja na drugi.

Podpredsednica in podpredsednik

Poslanko LMŠ-ja Tino Heferle in poslanca SDS-ja Jožeta Tanka so že izvolili za podpredsednico DZ-ja. Z izvolitvijo vsaj enega podpredsednika DZ-ja je bil izpolnjen pogoj za odhod Tonina.

Heferletova je po seji DZ-ja dejala, da je počaščena, da so ji kolegi namenili glasove in zaupanje za opravljanje te pomembne funkcije. Kar nekajkrat je že prebrala poslovnik DZ, a ga ne zna pamet, saj po njenih besedah ni smisel pravnih predpisov, da jih znaš na pamet, ampak da jih razumeš in jih znaš tolmačiti. Njen način vodenja sej DZ ne bo prav nič drugačen kot od njenih predhodnikov. "Trudila se bom, da bodo seje potekale nemoteno, da bodo razprave konstruktivne in spoštljive," je še dejala Heferletova in obljubila, da se bo pri vodenju sej potrudila po najboljših močeh.

Tonin se je boril za svobodo in napredek

Matej Tonin je po odstopu spregovoril tudi o novostih, ki jih je predlagal v dvomesečnem mandatu in s katerimi bi po njegovih trditvah vzpostavili bolj pravična razmerja znotraj obstoječe mase sredstev za zaposlene v DZ-ja. Novosti se nanašajo na višino plač poslancev, službena stanovanja poslancev in potne stroške. Tonin je izpostavil, da je bil proračun že sprejet ter da so vsi predlogi v začrtanih finančnih okvirih. "Ni res, da se bodo vsem poslancem zvišale plače," je poudaril in pojasnil, da so se sprememb lotili na podlagi obremenitve posameznih poslancev. "Nekaterim se bodo plače zvišale, drugim pa znižale," je dodal.

"Če sem v tem času kogarkoli prizadel, se opravičujem. Ves čas pa sem se boril za svobodo in napredek naše domovine. Srečno koalicija in srečno Slovenija," je nagovor sklenil Tonin.

35 milijonov za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu

Poslanci so pred imenovanjem novega vodstva DZ-ja nadaljevali izredno sejo, ki so jo začeli prejšnji petek, in obravnavali odlok, s katerim bi zvišali letošnje odhodke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za 35 milijonov evrov. S 44 glasovi za in 23 proti so sprejeli spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države, s čimer bodo omogočili porabo 35 milijonov evrov, kolikor jih bo predvidoma ZZZS imel letos dodatno na voljo, za zdravstvene storitve oz. skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Proti spremembi odloka so glasovali poslanci SDS.

Najdaljše čakalne vrste, za katere bi namenili dodatna sredstva, kot je pred dnevi pojasnila državna sekretarka z ministrstva za zdravje Jožica Maučec Zakotnik, so na kardiologiji, okulistiki, zobozdravstvu in ortopediji.

G. C., Al. Ma.