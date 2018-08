Tonin odstopil z mesta predsednika DZ-ja, Heferle in Tanko nova podpredsednika

DeSUS še ni predstavil svojega kandidata za podpredsednika DZ-ja

23. avgust 2018 ob 08:19,

zadnji poseg: 23. avgust 2018 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V DZ-ju potrjujejo novo vodstvo. Zdajšnjega predsednika DZ-ja Mateja Tonina bo zamenjal predsednik SD-ja Dejan Židan, na podpredsedniški mesti pa so že izvolili Tino Heferle (LMŠ) in Jožeta Tanka (SDS).

Druga največja stranka koalicije glede na število glasov, ki jih je dobila na volitvah, SD, je na koalicijskih pogajanjih sprejela le tri ministrska mesta. Na ta račun je SD-ju pripadlo mesto predsednika DZ-ja, ki ga bo prevzel vodja stranke Dejan Židan. Po seznanitvi z odstopom predsednika DZ-ja Mateja Tonina so poslanci tudi uradno vložili kandidaturo Dejana Židana za njegovega naslednika. Pod kandidaturo je zbranih vseh 52 podpisov poslancev LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SAB-ja, DeSUS-a in Levice. Poslanci bodo o novem svojem predsedniku odločali na tajnem glasovanju. Za izvolitev je sicer potrebna večina glasov vseh poslancev. Trenutno potekajo volitve Židana.

Poslanko LMŠ-ja Tino Heferle in poslanca SDS-ja Jožeta Tanka so že izvolili za podpredsednico DZ-ja. Z izvolitvijo vsaj enega podpredsednika DZ-ja pa je bil izpolnjen pogoj za odstavitev zdajšnjega predsednika DZ-ja Mateja Tonina (NSi).

Heferletova je po seji DZ-ja dejala, da je počaščena, da so ji kolegi namenili glasove in zaupanje za opravljanje te pomembne funkcije. Kar nekajkrat je že prebrala poslovnik DZ, a ga ne zna pamet, saj po njenih besedah ni smisel pravnih predpisov, da jih znaš na pamet, ampak da jih razumeš in jih znaš tolmačiti. Njen način vodenja sej DZ ne bo prav nič drugačen kot od njenih predhodnikov. "Trudila se bom, da bodo seje potekale nemoteno, da bodo razprave konstruktivne in spoštljive," je še dejala Heferletova in obljubila, da se bo pri vodenju sej potrudila po najboljših močeh.

Tonin se je boril za svobodo in napredek

Matej Tonin je po odstopu s položaja predsednika DZ-ja, spregovoril tudi o novostih, ki jih je predlagal v dvomesečnem mandatu in s katerimi bi po njegovih trditvah vzpostavili bolj pravična razmerja znotraj obstoječe mase sredstev za zaposlene v DZ-ja. Novosti se nanašajo na višino plač poslancev, službena stanovanja poslancev in potne stroške. Tonin je izpostavil, da je bil proračun že sprejet ter da so vsi predlogi v začrtanih finančnih okvirih. "Ni res, da se bodo vsem poslancem zvišale plače," je poudaril in pojasnil, da so se sprememb lotili na podlagi obremenitve posameznih poslancev. "Nekaterim se bodo plače zvišale, drugim pa znižale," je dodal.

"Če sem v tem času kogarkoli prizadel, se opravičujem. Ves čas pa sem se boril za svobodo in napredek naše domovine. Srečno koalicija in srečno Slovenija," je nagovor sklenil Tonin.

35 milijonov za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu

Poslanci so pred imenovanjem novega vodstva DZ-ja nadaljevali izredno sejo, ki so jo začeli prejšnji petek, in obravnavali odlok, s katerim bi zvišali letošnje odhodke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za 35 milijonov evrov. S 44 glasovi za in 23 proti so sprejeli spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države, s čimer bodo omogočili porabo 35 milijonov evrov, kolikor jih bo predvidoma ZZZS imel letos dodatno na voljo, za zdravstvene storitve oz. skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Proti spremembi odloka so glasovali poslanci SDS.

Najdaljše čakalne vrste, za katere bi namenili dodatna sredstva, kot je pred dnevi pojasnila državna sekretarka z ministrstva za zdravje Jožica Maučec Zakotnik, so na kardiologiji, okulistiki, zobozdravstvu in ortopediji.

G. C.