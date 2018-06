Tonin ostaja predsednik NSi-ja: Bistveno je, da je stranka enotna

Povolilno dogajanje

12. junij 2018 ob 21:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet stranke Nova Slovenija je Mateja Tonina z veliko večino glasov ohranil na predsedniškem mestu. Tonin je odstop ponudil prejšnji teden, kot razlog pa navedel nedosežen cilj na parlamentarnih volitvah.



Toninov obstanek je podprlo 51 članov sveta stranke, devet pa bi jih sprejelo njegov odstop. "Zelo sem zadovoljen. Predvsem pa sem zadovoljen, da sem član stranke, ki res omogoča demokratično razpravo. Razprave so ostre, poglobljene in natančne in dobra stvar tega je, da se naši člani zavedajo, da čeprav ostro razpravljajo, nikoli zaradi tega niso šikanirani ali onemogočeni. Ker se zavedamo, da nas različnost bogati, in na koncu je prevladala enotnost. Stranka se je odločila, da s to smerjo, ki smo jo začrtali, nadaljujemo naprej in na naslednjih volitvah skušamo doseči še boljši izid. Bistveno je, da je stranka ostala enotna," je v prvem odzivu po koncu seje dejal Tonin.

Po njegovih besedah mu je sicer v razpravi podporo izrekla tudi njegova predhodnica Ljudmila Novak.

Na svetu stranke so spregovorili tudi o pogovorih o prihodnji koaliciji. Tonin je ponovil, da se stranka pogovarja tako z Marjanom Šarcem, s katerim sta se sešla nazadnje, kot z Janezom Janšo, s katerim je po volitvah govoril dvakrat. Ob tem je opozoril, da bo pomembna uskladitev programov.

Šarcu je zato podaril program NSi-ja in mu predlagal, naj ga pregleda in iz njega "črta, kar je zanje nesprejemljivega". Med pogoji za pristop h koaliciji na strani NSi-ja ostajajo odprava čakalnih dob v zdravstvu, povečanje neto plač v javnem in zasebnem sektorju in pospešitev postopkov za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.

Tonin je priznal, da bi bila Nova Slovenija v levosredinski koaliciji "malo posebna". Zato potrebujejo povratno informacijo o tem, koliko so se jim preostale stranke pripravljene približati. Če bo prvo preverjanje programov pokazalo, da je približanje mogoče, bodo šle v delo programske skupine po resorjih.

Tonin sicer meni, da bi bilo do ustanovne seje DZ-ja pametno imeti vsaj obrise potencialne koalicije, "lahko pa se zgodi, da tudi teh ne bo in bomo dobili začasnega predsednika parlamenta", saj so stvari v tej sestavi tako kompleksne, da se temu ne bi čudil. Dodal je še oceno, da nekateri podcenjujejo programsko usklajevanje.

Tonin je odstop ponudil takoj po volitvah v DZ, ker NSi ni dosegel želenih 10 odstotkov glasov.



Je pa stranka presegla izid izpred štirih let, ohranila vse obstoječe poslance in dodala dva nova.

V ožjem vodstvu stranke, ki se je sešlo prejšnji torek pred sejo izvršilnega odbora, so po Toninovih navedbah nekateri kritični do tega, da je ponudil odstop, češ da je Levica izboljšala izid za tri poslanska mesta in slavila, oni pa so izboljšali izid za dve poslanski mesti.



Al. Ma., K. T.