Poudarki Zaradi slabih prihodkov si mnogi prodajalci trafik ne morejo privoščiti odškodninske tožbe zoper franšizodajalca zaradi izpada prihodkov po upadu dobave. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Prodajalcem v trafikah, ki se fotoaparatom in kameram niso želeli izpostavljati so se na protestnem shodu s transparenti pridružili podporniki protesta. Foto: MMC RTV SLO/ L. Lukič Prodajalci v trafikah niso upravičeni do dopusta ali bolniške odsotnosti, saj jih mora vselej nekdo nadomeščati, kar zmanjša že tako nezavidljive prihodke. Foto: BoBo Sorodne novice Prodajalci v trafikah: dvanajsturni delovnik po franšizni pogodbi za manj kot minimalno plačo Dodaj v

Trafikanti Dela Prodaje zaradi zmanjšane dobave protestirali pred družbo

Zaradi zmanjšanega prihodka že tako nezavidljiv položaj trafikantov še slabši

25. oktober 2017 ob 14:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

"V tem mesecu s prihodkom ne bom pokrila niti svojih prispevkov," je povedala ogorčena prodajalka v trafiki družbe Delo Prodaja, kjer se prodajalci že dva meseca srečujejo z upadom dobave določenih artiklov. Zaradi izpada prihodkov so se odločili za protest, ki pa je bil zaradi pogodbenih omejitev precej okrnjen.

Prodajalci v trafikah, kljub temu, da imajo s strani lastnika trafike natančno določen delovni čas, položaj posameznih izdelkov in natančna navodila glede obratovanja trafike, niso zaposleni, temveč svoje delo opravljajo kot samostojni podjetniki preko franšiznih pogodb, pri čemer kot prihodek prejemajo določene odstotke od prodaje. Pred časom smo že poročali, da nekateri prodajalci, kljub dvanajst urnem delovniku na koncu meseca prejmejo manj kot minimalno plačo, nedaven izpad dobave artiklov, med njimi tudi najbolj prodajanih znamk cigaret in tobaka, pa je njihov že tako nezavidljiv položaj še poslabšal.

Zapleti so se začeli že v poletnih mesecih, ko se je prvič zmanjšala količina dobavljenih artiklov. "Sama v povprečju prodam 1.500 škatlic cigaret določene znamke, potem pa sem jih naenkrat prejela 800. Potem ni bilo več vode in drugih pijač. Izpad imam tudi pri čokoladah. Imam nekaj stalnih strank, ki kupujejo določeno čokolado, nazadnje pa sem prejela samo tri kose," pripoveduje prodajalka in dodaja, da ji izpad teh izdelkov predstavlja 300 evrov nižje mesečne prihodke, ki so tako ali tako že, upoštevajoč 12 urni delovnik, po plačilu prispevkov krepko pod minimalno plačo.

Po dvanajsturnem delovniku v pro bono ambulanto

Izpad artiklov pa prodajalce skrbi tudi zaradi izgube stalnih strank. "Sam imam trafiko v bližini fakultete in sedaj, ko pač povem, da ni na voljo najbolj prodajanih cigaretov, gredo drugam, če jim pa to govorim že več mesecev, se pač ne bodo vrnili," pripoveduje izkušen prodajalec v trafikah. Tudi on se že dva meseca spopada z znatnim upadom prihodkov, med drugim si zaradi neplačevanja prispevkov zdravniško oskrbo zagotavlja v pro bono ambulanti za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja.

Prodajalci so se zaradi izpada blaga večkrat obrnili na Delo Prodajo, a brez odziva. "Nekaj časa so nam še zagotavljali robo, tako da so jo pobirali v trafikah, kjer je bila še na zalogi, ampak to je kratkoročna rešitev. Najbolj prodajani artikli ne ostajajo na zalogi," pripoveduje prodajalka. Zato je trafikantom prekipelo in so se po interni komunikaciji dogovorili za protestno zaprtje trafik med 12. in 14. uro, ter shod pred sedežem podjetja Delo Prodaja. V družbi so se nato odzvali z odgovorom, da bodo za vsako zaprtje trafik terjali odškodninsko odgovornost od franšizojemlacev.

Sindikat prekarcev opozarja na slab položaj prodajalcev

Tudi zaradi tega si je večina od sicer deseterice prodajalcev, ki so prišli pred sedež družbe Delo Prodaja, zagotovilo nadomeščanje v trafikah. Dejansko zaprtih pa je bila le peščica. Da je tovrstni protest sicer dobrodošel, a skriva svoje pasti pa opozarja tudi Marko Funkl iz Sindikata prekarcev, kjer se že nekaj mesecev ukvarjajo s položajem prodajalcev trafik. Franšizna pogodba dejansko omogoča odškodninsko tožbo zoper franšizojemalca, če ta ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti glede delovnega časa. Funkl zato opozarja, da mora vsaka oblika protesta upoštevati tudi vzdržnost za prodajalce, ki si dodatnih stroškov ne morejo privoščiti in dodaja, da bodo tudi v sindikatu stopnjevali pritisk za ureditev položaja prodajalcev.

Izkušena prodajalka v trafikah pa razloge za šibko udeležbo na protestnem shodu pred družbo Delo Prodaja vidi tudi v strahu pred drugimi posledicami. "S tem delom si ne morem veliko privoščiti, a brez teh prihodkov tudi ne morem ostati." Sicer so jim v Delu Prodaja obljublil, da bi jim pokrili razliko v prihodku glede na povprečje zadnjih treh mesecev, a prodajalka meni, da je to pesek v oči. "Poleti je promet najslabši, saj so vsi na dopustih. Tako vse tri mesece komaj čakamo na oktober, sedaj pa naj bi nam pokrili razliko glede na povprečje najslabših mesecev."

Sicer pa bi lahko tudi franšizojemalci sprožili odškodninsko tožbo zoper Delo Prodaja zaradi izpada dohodka, a tu do odraza pride neenak položaj med njimi in matičnim podjetjem. "Sama sem prodala že vso zlatnino in vse vredne stvari, ki sem jih imela zgolj zato, da smo doma lahko jedli. Kako naj si jaz privoščim tožbo, ko pa me mož doma vedno sprašuje le kaj bomo pa sedaj prodali," sklene prodajalka.

Luka Lukič