Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 21 glasov Ocenite to novico! Na letošnji prireditvi v Dražgošah pričakujejo okoli 3.000 ljudi. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tri četrt stoletja od znamenite Dražgoške bitke

Organizacijski komite na letošnji jubilejni prireditvi pričakuje več kot 3.000 ljudi

8. januar 2017 ob 10:54

Dražgoše - MMC RTV SLO/STA

V Dražgošah bo opoldne potekala osrednja spominska slovesnost ob 75. obletnici dražgoške bitke. Slavnostni govornik bo zgodovinar Martin Premk.

Organizacijski komite na letošnji jubilejni prireditvi pričakuje več kot 3.000 ljudi. Veliko udeležencev slovesnosti se je v Dražgoše, ki so simbol slovenskega upora proti okupatorju, tudi letos podalo peš. Udeleženci najdaljših - 38. spominskega pohoda Po poti Cankarjevega bataljona in 18. rekreativnega pohoda Železniki-Ratitovec-Dražgoše - so se na pot odpravili že ponoči.

Po besedah predsednika organizacijskega komiteja Draga Štefeta je prireditev namenjena ohranjanju spomina na velike dogodke izpred 75 let, ko so se ljudje uprli zločinskemu nacizmu.

Cankarjev bataljon, ki se je spustil v boj z večjim in dobro opremljenim sovražnikom ter tri dni zdržal na obrambnih položajih, se je moral na gverilski način umakniti. Nemci so po zavzetju Dražgoš ustrelili 41 talcev, preostale Dražgošane izselili, vas pa požgali.

Dražgoška bitka predstavlja upor malega naroda proti veliki nacistični vojaški mašineriji in bila je najpomembnejši dogodek v tistem času v tem delu Evrope, je prepričan Štefe.

G. C.