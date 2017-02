Trumpova ministrica za izobraževanje: milijarderka, ki ne verjame v javno šolstvo

Za potrditev Betsy DeVos potreben zgodovinski glas podpredsednika

7. februar 2017 ob 21:42

Kljub zavlačevalni taktiki demokratov in ostri kritiki javnosti je ameriški senat potrdil Betsy DeVos na položaj ministrice za izobraževanje v novi administraciji predsednika Donalda Trumpa. A bilo je tako tesno, da je prvič v zgodovini senata moral odločilni, 51. glas prispevati podpredsednik ZDA.

Demokrati ostro nasprotujejo Trumpovemu imenovanju 59-letne milijarderke, saj so prepričani, da bo uničila javno šolstvo s preusmerjanjem proračunskega denarja v zasebne šole. Takega odpora, kot ga je bila deležna v senatu DeVosova, ni bil deležen še noben Trumpov ministrski kandidat.

Potem ko sta se dve republikanski senatorki odločili, da se pridružita demokratom, je bil izid v 100-članskem senatu neodločen, 50-50, kar pa ni bilo dovolj za zrušitev kandidature. V takšnih primerih namreč odločilni glas večine prispeva podpredsednik ZDA, kar je bil tokrat republikanec Mike Pence.

Obupani poskusi demokratov

Demokrati so v ponedeljek sprožili zavlačevalno taktiko z izkoriščanjem možnosti v senatnih pravilih za neprekinjene govore. To so počeli 24 ur v upanju, da na svojo stran pridobijo še kakšnega republikanca. Ni jim uspelo.

Senat bo do konca tedna kljub zavlačevanju demokratov, ki imajo le 48 glasov proti 52 republikanskim, potrdil še najmanj dva ministrska kandidata, in sicer za finance ter zdravstvo. Poprej je bilo treba za konec razprave pred glasovanjem o ministrskih položajih sicer zbrati 60 glasov podpore. A so demokrati spremenili pravila igre, ko so imeli nazadnje večino, da so lahko onemogočili republikanski veto predsednika Baracka Obame.

Kdo je Betsy DeVos?

In zakaj točno je DeVosova tako sporna za položaj ministrice za izobraževanje? Kritiki ji v prvi vrsti očitajo, da na ta položaj ni prišla zaradi svojih kvalifikacij, ampak zato, ker je Trumpovi kampanji donirala kar 9,5 milijona dolarjev, medtem ko je njena družina republikanski stranki skupno donirala kar 200 milijonov dolarjev. Senator Bernie Sanders, nesojeni demokratski predsedniški kandidat, je tako DeVosovo na zaslišanju pred senatom naravnost vprašal, ali meni, da bi dobila službo tudi brez donacij.

"Moje vprašanje je, in nočem biti nesramen, ampak - ali mislite, da bi danes sedeli tu pred nami, če ne bi bili multimilijarderka, če vaša družina ne bi prispevala na stotine milijonov za republikansko stranko?" je DeVosovo vprašal Sanders, samooklicani demokratični socialist, ki zagovarja brezplačno javno šolstvo.

"Senator, pravzaprav mislim, da bi obstajala ta možnost. Zadnjih 30 let sem zelo trdo delala v imenu staršev in otrok," je odgovorila soproga Richarda DeVosa mlajšega, multimilijarderskega dediča podjetja Amway, in sestra Erika Princea, nekdanjega marinca in ustanovitelja zasebnega varnostnega podjetja Blackwater, znanega po spornih angažmajih v Iraku in Afganistanu.

Brez izkušenj v šolstvu

A prispevki DeVosove niso edina sporna točka nove ministrice. Za kritike in zagovornike javnega šolstva so še bolj problematične njene kvalifikacije in izkušnje v šolstvu, ki so tako rekoč nične. DeVosova, hčerka milijarderskega industrialca Edgarja Princea, je maturirala na lokalni krščanski gimnaziji, diplomirala pa na prav tako lokalnem kolidžu iz poslovnega upravljanja in politične znanosti. Povedano drugače: nikdar ni obiskovala javne šole, nima pedagoške izobrazbe, niti nobenih izkušenj v šolstvu ali poučevanju. Ko so jo v senatu na zaslišanju senatorji spraševali po nekaterih ključnih vprašanjih šolske reforme, ni vedela, za kaj gre. Njeni nasprotniki pravijo, da je njeno pomanjkanje izkušenj neprecedenčno - celo za Trumpove ministrske kandidate.

DeVosova tudi svojih štirih otrok ni zaupala javni šoli, odkrito pove, da ne verjame v javni izobraževalni sistem, niti ga ne podpira, meni pa, da so učitelji v javnem šolstvu preplačani. Podpira šolske ustanove, ki delajo za dobiček, in prečrpavanje sredstev iz javnih v zasebne, krščanske šole, v katere je sama vložila 200 milijonov dolarjev. Noče se izreči proti kreacionistični teoriji razvoja sveta, ni prepričana, da je globalno segrevanje resnično, je pa zagovornica nošnje orožja in meni, da ima orožje svoje mesto tudi v šolah - konkretno, tistih na ruralnejših področjih, kjer jih "ogrožajo medvedi". Izjava je izzvala kar nekaj posmeha.

Proti imenovanju DeVosove so se izrekli tako sindikati in učiteljske organizacije kot tudi aktivistične skupine.

