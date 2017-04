Tudi danes gneča na mejnih prehodih. Na Dragonji zaradi tega protest.

"Imeli smo referendum za vstop v EU, dobili pa smo bodečo žico in kolone na mejnih prehodih"

29. april 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 29. april 2017 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predpraznični konec tedna je povzročil nove zastoje na mejnih prehodih s Hrvaško, ki se postopoma umirjajo. Zastoje na mejnem prehodu Dragonja pa je na hrvaški strani zaznamovala skupina protestnikov.

Vozniki na izstop iz države čakajo na mejnem prehodu Gruškovje, kjer se na izstop čaka 30 minut. Pol ure se na izstop in vstop v državo čaka tudi na mejnem prehodu Starod. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil čakajo eno uro na vstop in izstop iz države, tovorna vozila čakajo eno uro pri izstopu in 30 minut pri vstopu, najdlje pa čakajo avtobusi, ki morajo na vstop počakati dve uri, na izstop pa uro in pol.

Čez dan so vozniki na izstop in izstop najdlje čakali na Gruškovju, kjer je bila od dopoldneva do poznega popoldneva sedem kilometrov dolga kolona. Daljši zastoji so nastali tudi pred mejnimi prehodi Obrežje, Sečovlje in Dragonja, na ostalih mejnih prehodih se je najdlje na izstop iz države čakalo 30 minut.

Protest na prehodu Dragonja

Na hrvaški strani mejnega prehoda Dragonja je okoli 50 prebivalcev Novigrada, Buj in okoliških krajev protestiralo proti poostrenemu nadzoru meje. Protestniki so dejali, da ne želijo takšne Evrope in da se bodo še vrnili v družbi domačinov.

"Želimo delati, tisti, ki dnevno potujejo v Slovenijo, Italijo, čakajo po štiri ure. Imeli smo referendum za vstop v EU, zanj se je odločilo 70 odstotkov državljanov Hrvaške. Dobili pa smo bodečo žico, zdaj še kolone. Mi živimo od turizma. Vinarji, kmetje ... kdo nam bo povrnil škodo. Naj razmislijo in odprejo meje," je za Radio Slovenija povedala organizatorka Biljana Korenić.

Bo nadzor v prihodnje milejši?

Zaradi zastojev na meji, ki so posledica izvajanja bruseljske uredbe o nadzoru na zunanji Schengenski meji so se v Bruslju sestali predsednik vlade Miro Cerar, njegov hrvaški kolega Andrej Plenković in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Cerar je po srečanju dejal, da bodo uvedli ciljno usmerjen nadzor, kadar bo čakanje na meji daljše od 15 minut, Hrvaška pa bo imela z junijem popoln dostop do schengenskega informacijskega sistema.

L. L.