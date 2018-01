Tudi po petih urah pogajanj s sindikati javnega sektorja brez dogovora

Vladna pogajalska skupina potrebuje nov mandat vlade

31. januar 2018 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je po današnjih peturnih pogajanjih s predstavniki 16 sindikatov javnega sektorja, ki so pred tednom dni pripravili stavko, ugotavljal, da prav daleč niso prišli. Sindikalne zahteve po njegovih besedah v osnovi ostajajo nespremenjene.

Kot je minister pojasnil po koncu pogajanj, je vladna stran sindikatom predstavila nov, razširjen nabor delovnih mest, ki bi jim zaradi primerljivosti z zdravniki dvignili plače. A tudi zadnji predlog za sindikalno stran ni sprejemljiv, saj ta vztraja, da se pogovarjajo o premiku delovnih mest po celotni plačni lestvici. Pogajanja pa bi potekala tako, da bi se najprej dogovorili o popravkih uvrstitev orientacijskih delovnih mest.

V drugem delu, ki zadeva varčevalne ukrepe, sindikati predlagajo njihovo postopno odpravo. Za osemodstotno znižanje plač iz leta 2012 njihov predlog predvideva polovično vrnitev julija letos in drugo polovico julija prihodnje leto. Ta predlog pa, kot pravi Koprivnikar, odločno presega mandat pogajalske skupine, vendar pa se bo, kot je napovedal, posvetoval naprej.

Načelna, naporna in čustvena pogajanja

Vodja koordinacije stavkovnih odborov sindikatov Jakob Počivavšek pa je izrazil upanje, da bo vlada resno pristopila k odgovoru in se opredelila tako do njihove prve kot tudi do druge zahteve. Pričakujejo, da se bo to storilo čim prej, želeli pa bi si, da bi se pogajanja nadaljevala že v prihodnjem tednu. "Menimo, da s temi pogajanji nikakor ne bi smeli odlašati. Dlje, kot bo vlada potrebovala, da se bo do teh stališč opredelila, bo tudi to za nas določen signal, kako resno misli s pogajanji. In temu bomo tudi prilagajali naše stavkovne aktivnosti," je dejal Počivavšek.

Današnja razprava je bila sicer po ministrovih besedah "zelo načelna, zelo naporna in tudi zelo čustvena". Sindikati pa so želeli od vlade tudi pojasnilo o poteku treh ločenih pogajalskih procesov s petimi sindikati, ki so stavke napovedali za februar. Kot je povedal Počivavšek, so vladi jasno sporočili, da ne bodo dopustili, da bi se sklepali kakršni koli ločeni dogovori, ki bi urejali vsebine, ki zadevajo vse zaposlene v javnem sektorju. Minister pa jim je zagotovil, da takšnih dogovorov ne bo.

Sicer pa naj bi se prihodnji teden po Počivavškovih besedah po resorjih začeli tudi pogovori o zahtevah posameznih sindikatov, ki niso neposredno vezane na plače in druge prejemke.

L. L.