Tuji vozniki s slovenskimi avtocestami bolj zadovoljni kot domači

Avtomobiliste najbolj moti pretočnost, tovornjakarje parkiranje

26. avgust 2017 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko polovica domačih voznikov ocenjuje, da v zastojih na slovenskih avtocestah izgubijo več časa kot v drugih državah, tako meni zgolj 15 odstotkov tujih šoferjev, je pokazala Darsova raziskava.

Do podobne ugotovitve je prišla že lanska raziskava med domačimi in tujimi uporabniki avtocest, so še objavili na spletni strani Darsa. Po letošnji raziskavi 36 odstotkov anketirancev meni, da na slovenskih avtocestah v zastojih izgubijo enako časa kot v tujini, 30 odstotkov jih meni, da izgubijo manj časa, devet odstotkov pa jih je prepričanih, da izgubijo veliko manj časa. Da izgubijo več časa, je prepričanih 16 odstotkov voznikov, da izgubijo veliko več časa, pa devet odstotkov.

S stanjem na slovenskih avtocestah so sicer bolj zadovoljni tuji vozniki: indeks zadovoljstva znaša pri domačih voznikih osebnih vozil 66,5, pri domačih voznikih tovornih vozil 70,4, medtem ko je indeks zadovoljstva s stanjem slovenskih avtocest pri tujih voznikih tako osebnih kot tovornih vozil 82,6.

Indeks zadovoljstva je izračunan kot povprečje zadovoljstva z dejavniki na petstopenjski lestvici, kjer je vsak dejavnik utežen z njegovo pomembnostjo, prav tako na petstopenjski lestvici, povprečje je nato preslikano na interval 0-100.

Zadovoljni s signalizacijo in varnostjo

Med posameznimi dejavniki zadovoljstva, na podlagi katerih je izračunan indeks, so domači in tuji vozniki nadpovprečno zadovoljni s signalizacijo, varnostjo in splošno urejenostjo slovenskih avtocest ter kakovostjo vozišča. Podpovprečno pa s pretočnostjo (z vidika voznikov osebnih vozil) in parkiranjem na počivališčih (z vidika voznikov tovornih vozil).

Domači vozniki so ocenjevali zadovoljstvo tudi po posameznih avtocestnih krakih: z indeksom 70,4 je na prvem mestu ljubljanska obvoznica, sledita gorenjski krak z indeksom 68,6 ter dolenjski z indeksom 68, nato pa štajerski z indeksom 67,8 in primorski z indeksom 67,4.

Delo družbe Dars ocenili kot uspešno

Vozniki iz Slovenije so ocenjevali tudi delo družbe Dars, ki upravlja 610 kilometrov avtocest in hitrih cest, 163 kilometrov avtocestnih priključkov in razcepov ter 27 kilometrov počivališč. Večina je ocenila, da je to uspešno, pri čemer imajo boljše mnenje vozniki domačih tovornih vozil.

Dars raziskavo izvaja vsako leto, in sicer prek spleta in na terenu, na avtocestnih počivališčih. V letošnji raziskavi, ki je potekala med 10. aprilom in 10. majem (ko je bilo precej sicer kratkotrajnejših zapor zaradi postavitve portalov elektronskega cestninskega sistema za težka vozila), je bilo anketiranih skupno 1534 voznikov - 361 voznikov domačih osebnih vozil, 296 voznikov domačih tovornih vozil, 547 voznikov tujih osebnih vozil ter 330 voznikov tujih tovornih vozil, ki uporabljajo slovenske avtoceste. Raziskavo je izvedla družba Episcenter.

G. K.