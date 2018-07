Turnšek: Vse pogosteje se žali boj slovenskega naroda za svoj obstoj

Proslava ob obletnici Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja

1. julij 2018 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zveza združenj borcev za vrednote NOB je danes s proslavo na Kongresnem trgu v Ljubljani zaznamovala 70-letnico. Predsednik zveze Tit Turnšek se je ob tem ozrl v prihodnost Evropske unije, predsednik republike Borut Pahor pa je opozoril na nesporne zasluge borcev.

Slavnostni govornik, predsednik zveze, Tit Turnšek je dejal, da prihaja čas, ko bomo morali evropski narodi povedati, kakšno Evropsko unijo hočemo – takšne, kot je, po njegovih besedah prav gotovo ne. Kot je še poudaril, v našo družbo skozi široko odprta vrata vdira neoliberalizem, ki mu najbolj ustreza fašistoidna vladavina.

Turnšek pa je opozoril tudi na poskus razvrednotenja narodnoosvobodilnega boja: "Danes se vse pogosteje žali boj slovenskega naroda za svoj obstoj in za pravičnejšo družbo. Nekateri skrajneži celo zanikajo naš prispevek v zavezniški koaliciji. Borci za svobodo naroda se izenačujejo z odpadniki, izdajalci in kolaboranti. Vse to nas odmika od strpnega pogovora o preteklosti in sedanjosti."

Predsednik republike Borut Pahor pa je kljub tudi mračnemu poglavju v slovenski zgodovini opozoril na nesporne zasluge borcev. "Vemo, da je bil to tudi čas državljanske vojne, vendar pa je nesporno res, da brez osvobodilnega gibanja Slovenci ne bi bili gospodarji svoje usode in se ne bi osvobodili nacizma in fašizma," je dejal Pahor.

Na skoraj polnem trgu je na proslavi nastopila množica kulturnih ustvarjalcev, med drugim Orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor, Zvezdana Mlakar, Lačni Franz in Zoran Predin.

Radio Slovenija