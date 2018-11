Soočenja se je udeležilo 9 kandidatov za župana Ljubljane. Foto: MMC RTV SLO Zoran Janković je kandidat skupine volivcev Foto: MMC RTV SLO Anže Logar je kandidat SDS-a. Foto: MMC RTV SLO Jožef Jarh je kandidat Stranke enakopravnih dežel Foto: MMC RTV SLO Smiljan Mekicar je kandidat stranke Dobra država Foto: MMC RTV SLO Dragan Matič je kandidat SMC-ja. Foto: MMC RTV SLO Matjaž Bidovec je kandidat Socialistične partije Slovenije Foto: MMC RTV SLO Milan Jakopovič je kandidat Levice Foto: MMC RTV SLO Tomaž Ogrin je kandidat Zelenih Slovenije Foto: MMC RTV SLO Marko Koprivc je kandidat SD-ja. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

TV SLO 1/MMC: Soočenje kandidatov za župana Ljubljane

Soočenje županskih kandidatov na TV Slovenija

15. november 2018 ob 18:07,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 20:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na prvem programu Televizije Slovenija se sooča 10 kandidatov za ljubljanskega župana, ki bodo predstavili svojo vizijo za prihodnost mestne občine. Komu bo uspelo prepričati največ Ljubljančanov?

Za župana Ljubljane kandidirajo: Jožef Jarh (Stranka enakopravnih dežel), Mihael Rihar (Naprej Slovenija), Zoran Janković (Skupina volivcev), Anže Logar (SDS), Smiljan Mekicar (Dobra država), Dragan Matić (SMC), Matjaž Bidovec (Socialistična partija Slovenije), Milan Jakopovič (Levica), Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije), Marko Koprivc (SD).

*Vrstni red kandidatov, kot bodo zapisani na glasovnici.

**Mihael Rihar se soočenja ni udeležil.

V okviru uvodnega predstavitvenega kroga je Janković dejal, da bo verjetno boj za ljubljanski županski stolček res izpadel kot "levica proti desnici, vemo, da je Logar SDS-ov kronani princ," je dejal.

Logar je glede vprašanja o močnih kandidatih na Levici, ki jih razen Jankovića na teh volitvah ni, izpostavil dejstvo, da je na zadnjih ljubljanskih volitvah kar dve tretjini volivcev ostalo doma. "Vsak izmed nas, če uspe na volišča pritegniti večino teh, ki ostajajo doma, lahko postane župan, verjamem, da vsi, ki smo tukaj sebe smatramo za močnega kandidata, drugače ne bi stali tukaj," je sklenil.

"Ves čas poslušamo o levo-desni borbi in izpostavljanje Jankovića in Logarja, gre za nekakšen neposreden rivalski dvoboj, tudi ankete, ki kreirajo javno mnenje sploh ne govorijo o ostalih osmih kandidatih, pač pa predvsem izpostavljajo ideološko polarizacijo," je Mekicar dejal, da sta Logar in Janković "ideološka" kandidata in dodal, da ko človek stoji v gneči na cestah, to nima nikakršnega ideološkega predznaka.

Koprivc je dejal, da je logično, da kot vodja SD-ja v Ljubljani kandidira za župana. Tako je zavrnil očitek, da bi na njegovem mestu moral stati kakšen strankarski "težkokategornik". Potrebujemo ureditev prometa in visokotehnološke rešitve, je pristavil in dodal, da v Ljubljani "ideološkega boja ne vidi, ljubljansko volilno telo je pač večinsko levo".

Ideološki videz predvolilnega boja

Matić je djeal, da je ideološki videz predvolilnega boja zgolj to – videz. "Gre za lažno dilemo, Janković ni nikakršen levičar, razen tega da ima rad partizansko ikonografijo, zastavo z zvezdo in poje Hej, brigade, drugače pa ima rad avtoritaren način vodenja, kar je blizu politiki SDS-a, bistvene razlike, če zmaga eden ali pa drugi ne vidim," je pojasnil.

Bidovec je dejal, da prava "levica" v Ljubljani ne obstaja, to so po njegovih besedah samo oni v Socialistični partiji Slovenije. "Prava levica spoštuje vrednote NOB in jih tudi dejansko živi," je dejal.

Na izvajanja Matića in Bidovca je Janković odvrnil: "Še vedno spoštujem Ljubljano kot mesto heroj in z veseljem bom pel Hej, brigade še naprej".

Problematični dolgoletni župani?

Ogrin je dejal, da bi morali vsi župani po dveh mandatih zapustiti stolček, "potem se ne bi takole nategovali". Afere nastajajo zaradi predolgega županovanja, nastajajo pa "mafijske mreže", je dejal. Morala tistih, ki podpirajo aktualnega župana je vprašljiva, je še menil Ogrin.

Janković je Ogrinu odgovoril s primerom Dunaja, kjer je bil en župan na stolčku kar 22 let, drugi pa 24 let, in Dunaj je vseeno eno najboljših evropskih mest za življenje. Dodal je še, da Ogrinu ne dovoli, da žali njegove podpornike.

Nizka volilna udeležba

Glede na to, da volilna udeležba stalno pada, je dejanska podpora vodilnima kandidatoma zelo vprašljiva, pa je dejal Jakopovič. "Morata se vprašati, kako povečati volilno udeležbo, šele potem lahko govorita, da sta močna kandidata," je dejal.

Janković se je odzval s pozivom, naj Ljubljančanke in Ljubljančani pridejo na volitve v nedeljo v čim večjem številu in pokažejo, da gre res za "praznik demokracije".

Dosedanja razprava nakazuje izrazito pomanjkanje demokratičnih vrednot v Sloveniji, je nadaljeval Jarh. "30, 35 ali 40 odstotkov ljudi ne gre na volitve, to pomeni, da so razočarani nad demokracijo, župan pa mora biti prvi demokrat v državi," je opozoril.

Pogovor v studiu vodita Erika Žnidaršič in Boštjan Kogovšek.

Več sledi …

G. K., L. L.