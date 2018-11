V gradu Murska Sobota, ki je zaščiten kot kulturni spomenik lokalnega pomena, domuje Pomurski muzej. Foto: BoBo Aleksander Jevšek je kandidat SD-ja. Foto: MMC RTV SLO Bojan Petrijan je kandidat SDS-a. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Predvolilno soočenje kandidatov za župana Murske Sobote

Lokalne volitve 2018 - Murska Sobota

14. november 2018 ob 17:13,

zadnji poseg: 14. november 2018 ob 19:32

Murska Sobota - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na drugem programu Televizije Slovenija je bilo soočenje med kandidatoma za župana Murske Sobote Aleksandrom Jevškom in Bojanom Petrijanom. Kdo je bolj prepričal Murskosobočane?

Jevšek je uvodoma na novinarjevo vprašanje, kaj je težje biti kriminalist ali župan dejal, da je bil prej "kriv samo za toliko, kot župan pa je kriv za vse". Na vprašanje, če bi bil najraje oboje hkrati, pa je odvrnil: "Ne bi šlo".

Petrijan je v nadaljevanju na vprašanje, zakaj se tokrat za župana Murske Sobote potegujeta zgolj dva kandidata odgovoril, da je vesel, da ima zraven sebe kandidata SD-ja, sam pa je kandidat SDS-a. "To nas bo v prihodnje držalo skupaj, da bomo končno presegli te delitve," je dejal.

Geotermalna voda za ogrevanje?

Zakaj tega vira doslej nismo izgoristili? "Smo med desetimi na svetu glede tega potenciala in moramo izkoristiti to priložnost, premik se bo zgodil, ko bomo s stroko utišali politikante, ki nam govorijo, da to ni naša prihodnost," je odgovoril Petrijan.

Jevšek se ni strinjal in je dejal, da je Petrijan govoril zelo teoretično, sam pa bo navedel primer iz prakse. "Geotermalno vodo je treba jemati iz več vidikov, smo za takšno ogrevanje, a takrat, ko bodo občanke in občani na varni strani, dokler bodo zgolj služila energetska podjetja pa ne," je Jevšek opozoril na nevarnost, da bo ogrevanje na takšen način za občane dražje. "V Lendavi geotermalno ogrevanje za 55 kvadratnih metrov stanovanja stane 408 evrov letno, za isto stanovanje v Murski Soboti, kjer se ogrevamo na plin, pa 366 evrov letno," je izstrelil konkreten podatek.

Za oba kandidata je novinar Vestnika in Večera pripravil vprašanji.

G. Jevšek, ob nastopu funkcije ste napovedali, da boste preverili vse kar se je dogajalo v zadnjih desetih letih in to tudi obelodanili. Potem tega niste naredili, vseeno me zanima katere okostnjake ste našli?

Jevšek je na kratko naštel "okostnjake", da gre za milijon evrov kazni zaradi nesposobnosti pogajanja s Petrolom za čistilno napravo, drugi je 150.000 evrov, ki so bili nakazani v privatno podjetje, ki naj bi pripeljalo v mesto neko turistično šolo. "Od tega Sobočanci nismo imeli nič, naslednja stvar pa je nezakonito delo z denarjem komunalnega podjetja, ki je v stoodstotni lasti mestne občine, g. Petrijan je bil svetovalec v ozadju in še bi lahko našteval," je dodal.

Petrijan je takoj zanikal namigovanje Jevška glede "svetovalstva".

G. Petrijan, vaša stranka je bila zelo kritična do dela mestne uprave. Kaj bi najprej spremenili, če bi bili izvoljeni?

"V minulem mandatu je bilo izgubljenega za 600.000 evrov razvojnega denarja, denar je šel v tekoče odhodke, do šest novih zaposlenih je prišlo," je navedel, da občina troši razvojni denar za napačne namene. "Vlak, ki drvi, je na nepravi poti," je bil slikovit.

Jevšek je zavrnil očitek rekoč, da je občina v zadnjem mandatu dobila 13 milijonov evrov razvojnih sredstev tudi s pomočjo sodelavcev, ki jim Petrijan očita zaposlitev. "To je nizkotno," je dejal.

Turistična infrastruktura

Slovenski paviljon Expano, ki je bil na Expu v Milanu leta 2015, je zdaj na obrobju Murske Sobote, gre pa po mnenju Petrijana za predrago naložbo, ki jo je treba sanirati, saj bo prinašala samo izgubo.

Jevšek pa je dejal, da je "paviljon slovenski ponos, ki je stal v Milanu, danes pa je ponos Slovenije v Pomurju". Kennedy je po njegovih besedah, ko so Američani šli v vesolje dejal, da tega niso naredili, ker bi bilo enostavno, ampak zato, ker bo težko. "Zgodbe, ki štrlijo iz povprečja so tiste, ki bodo regijo dvignile na boljšo pot," je dodal.

"Poglejte stolp v Lendavi, takrat so bile identične kritike, da je predrago, previsoko, da nam tega ni treba, zdaj ima stolp vsebino in prinaša dohodke," je navedel še en primer turistične infrastrukture okoli katere so bili sprva vsi skeptični.

Soočenje v studiu sta vodila Cirila Sever in Bojan Peček.

Za župana Murske Sobote kandidirata:

Aleksander Jevšek (SD)

Bojan Petrijan (SDS)



G. K.