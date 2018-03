Učitelji niso usposobljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Ministrstvo naj sproži razpravo

22. marec 2018 ob 21:44

Komisija za otroke s posebnimi potrebami in Strokovni svet za splošno izobraževanje pozivata ministrstvo za izobraževanje, naj prouči, ali imajo učitelji dovolj znanj za delo s tovrstnimi otroki, ki jih je vedno več.

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami so uradno ena od devetih kategorij otrok s posebnimi potrebami. Učitelji pa znanj o tem, kako z njimi ravnati, nimajo. Pri polovici te težave sčasoma izzvenijo, pri drugi polovici pa se le še stopnjujejo, če otroci niso pravilno usmerjeni. Predsednik Komisije za otroke s posebnimi potrebami Kristijan Musek Lešnik zato poziva ministrstvo za izobraževanje: "Naj sproži razpravo, ki bo na dolgi rok pripeljala do tega, da bodo učitelji in vsi ostali, ki delajo v vrtcih in šolah, čim bolje opremljeni, usposobljeni za to, da se znajdejo v različnih situacijah."

Treba je narediti načrt

Pobudo so podprli tudi na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje. Predsednik sveta Božidar Opara pravi: "Je treba neki načrt narediti, kako učiteljstvo doizobraziti za delo s to populacijo, ki je bolj zahtevna. Apel je jasen, mislim, da bo ministrstvo pristopilo k temu vprašanju, ki je izjemno širokih dimenzij, to je izjemno obsežen problem, to ni stvar nekega ozkega kroga ljudi ali pa ene stroke, ampak zajema celotno področje vzgoje in izobraževanja."

Nekoč je bila mladina disciplinirana, danes vlada kaos

Danes je mladina drugačna, kot je bila nekoč, pravi Opara, ki je tudi docent pedagogike otrok z motnjami v razvoju na primorski Pedagoški fakulteti: "Nekoč je bila mladina disciplinirana, danes je svobodna, včasih posledica permisivne vzgoje. Ta kaos v vrednotah, ki ga imamo, je povzročil to, da je mladina zelo zahtevna. Ali so učitelji usposobljeni za ravnanje z njo, pa je vprašanje, ki vznemirja ves svet, ne samo nas. Tega ni mogoče narediti na dodiplomskem študiju verjetno, ampak je treba to prenesti na polje strokovnega izpopolnjevanja."

