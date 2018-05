Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ula Nikolaja Ratajec Foto: MMC RTV SLO VIDEO Ula: Grem volit!poslance Dodaj v

Ula: Opustimo delitve zaradi preteklosti

9. maj 2018 ob 06:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

19-letna Ula pravi, da se zaveda tega, da različne stranke ne bodo imele enakih pogledov na različne problematike in da kompromis ni vedno mogoč. Dodaja pa, da je sodelovanja med strankami vseeno premalo in da je še vedno opazna velika delitev med njimi, ki je povezana s preteklostjo. To pa je nekaj, kar bi bilo po Ulinem mnenju treba opustiti.

