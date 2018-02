Upravno sodišče zavrnilo tožbo. Velenjska dečka ostajata pri rejnikih.

Sodišče je pritrdilo pristojnemu ministrstvu

5. februar 2018 ob 17:13

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborsko upravno sodišče je zavrnilo tožbo, ki jo je proti državi vložila babica velenjskih dečkov Marija Otorepec, ker ji pristojno ministrstvo ni dalo dovoljenja za opravljanje rejniške dejavnosti. Dečka tako ostajata pri rejnikih.

Upravno sodišče je pritrdilo pristojnemu ministrstvu, ki je babici velenjskih dečkov zavrnilo vlogo za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejništva, ker to ne bi bilo v največjo korist otrok. Tako je odločilo po dveh glavnih obravnavah, obravnavi listin upravnega in sodnega spisa ter ob upoštevanju treh izvedenskih mnenj, enega, ki je bil postavljen prav za ta postopek, in dveh, ki sta bili izdelani za že druge postopke. Med drugim naj bi sodišče pritrdilo oceni izvedenca, da ne bi "zmogla dolgoročno uspešno opravljati vzgojnega poslanstva".

Po poročanju Dela naj se z odločitvijo ne bi strinjal odvetnik Velimir Cugmas, ki zastopa babico velenjskih dečkov. Obrnila sta se tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, ki je zadevo sprejelo v obravnavo, dodeljen ji je bil tudi prioritetni vrstni red. Aprila 2016 je Cugmas v imenu babice na mariborsko upravo sodišče vložil dve tožbi zoper državo. Prva je bila uperjena zoper pristojna CSD-ja v Velenju in Slovenj Gradcu, drugo pa je vložil proti ministrstvu za delo. Vsem je očital nezakonito in tudi protiustavno ravnanje pri odvzemu otrok.

CSD Velenje je bratca, ki sta po umoru matere decembra 2015 v Velenju bila pri starih starših na Koroškem, konec marca 2016 namestil v rejništvo proti volji starih staršev. To je sprožilo buren odziv javnosti. Inšpekcijski nadzor je pozneje pokazal, da je bila odločitev strokovna in zakonita ter v največjo korist obeh otrok. Tudi varuh človekovih pravic ni ugotovil kršitev pravic otrok.

