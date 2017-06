Uradno: upravniki dobivajo od dobaviteljev nezakonite provizije

Kot provizijo nekateri prejemali vračala kar četrtino premij, ki so jih plačevali stanovalci

1. junij 2017 ob 18:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Razpon provozij je od 4 do 24 odstotkov. Ti odstotki vam kažejo, da je to lahko razmeroma zelo veliko," podatke o nezakonitostih v pogodbah med štirimi zavarovalnicami in upravniki razkrije direktor Agencije za zavarovalni nadzor Sergej Simoniti.

Upravniki večstanovanjskih objektov so več let nezakonito dobivali del provizij od poslov, ki so jih sklenili z zavarovalnicami. Večina provizij se je gibala med 10 in 15 odstotoki, najvišje so dosegle kar četrtino zavarovalnih premij.

Upravniki so več let kršili zakon

"Upravniki so bili v kršitvi zakona, ker so nastopali kot zavarovalni posredniki. Tukaj bi opozoril na še eno pomembno stvar. Upravnik bi moral delati v interesu lastnikov, tako plačilo pa ga postavlja v nujen konflikt interesov,"pojasnjuje direktor Agencije za zavarovalni nadzor, ki končuje večji nadzor zavarovalniških poslov z upravniki. "Same pogodbe so sklenjenje v različnih oblikah, vendar je iz njih jasno, da gre za provizije za posredovanje," nadzor povzema Simoniti, ki odkrite nepravilnosti poimenuje kot "pretežno prakso prodaje zavarovanj v večstanovanjskih hišah".

Lahko stanovalci zahtevajo vračilo?

O konkertnih primerih in ukrepih za zdaj še ne sme govoriti, saj postopki še niso končani. Prepričan pa je, da bodo njihove ugotovitve lahko predstavljale temelj v sporu, če bodo lastniki stanovanj od upravnikov zahtevali vračilo denarja. Še več, agencija ugotavlja, da so upravniki zaradi finančnega sodelovanja z zavarovalnicami imeli motiv za spodbujanje stanovalcev, naj ne uveljavljajo škod pri zavarovalnicah. Zaradi tega menijo, da so bili upravniki v absolutnem konfliktu interesov.

"Demoniziranje upravniške stroke"

V Združenju upravnikov nepremičnin ugotovitve agencije ocenjujejo kot "pomoč pri nadaljnjem demoniziranju upravniške stroke, kar je očitno nekomu v (predvsem finančnem) interesu." Prepričani so, da nakazila zavarovalnic upravnikom niso sporna, saj za zavarovalnice izvajajo določene storitve, med drugim prevzemajo obveznost izterjave neplačanih obveznosti.

Upravljanje večstanovanjskih stavb je očitno še vedno priložnost za dobre zaslužke - kot kažejo posamezni primeri, tudi s provizijami, korupcijo in drugimi nepoštenimi praksami. Zakaj je nadzor še vedno pomanjkljiv, lastnikom stanovanj pa, če prevaro odkrijejo sami, velikokrat preostane le sodna pot? . Oddaja Tarča ob 20-ih na 1. sporedu Televizije Slovenija.

Upravniki živijo od provizij

Agencija za zavarovalni nadzor je tako prva uradna državna inštitucija, ki je opozorila na tajno in po njenem mnenju tudi nezakonito prakso izplačila provizij upravnikom. Nanjo je uredništvo Tarče opozorilo več virov, pridobili smo tudi pogodbe, ki kažejo na provizije, ki jih upravnikom po sklenitvi pogodbe izplačujejo dobavitelji električne energije.

Občinski milijon za SPL Ljubljana

Enaka je zgodba tudi za javna podjetja. Po podatkih Erarja so samo javna podjetja Energetika, Vo-Ka in Snaga v zadnjih treh letih plačale enemu od večjih upravnikov SPL Ljubljana kar 1,7 milijona evrov. Koliko od tega je provizij, nam v Holdingu niso želeli razkriti. "Omenjena poslovna praksa predstavlja optimizacijo poslovanja, tako za JP Vodovod-Kanalizacija kot tudi upravnike, saj se družba na ta način izogne zamudam pri plačevanju storitev in stroškom izvršb, upravnikom pa v primeru neplačevanja storitev različnih dobaviteljev tovrsten način omogoča, da izterjavo vodijo samo pod enim postopkom," pojasnjujejo v Holdingu.

Poslovne skrivnosti javnih podjetij

Kot so zagotovili v javnih podjetjih je v skladu s sklenjenimi pogodbami višina nadomestila poslovna skrivnost. Ker uredništvo Tarče v to navedbo dvomi, je že zahtevalo vse tovrstne sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju, s katerimi številni upravniki služijo na račun stanovalcev, ki jih plačujejo, da bi delovali v njihovo korist.

Jure Brankovič, TV Slovenija