Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 23 glasov Ocenite to novico! Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) je osrednja civilna obveščevalno-varnostna služba, oblikovana po mednarodnem priznanju samostojne in suverene države Slovenije. Foto: Pixabay VIDEO V Sovi stavkajo Dodaj v

Uslužbenci Sove stavkajo, vodstvo si prizadeva za "tvoren dialog"

Stavkali naj bi zaradi slabih plač in delovnih razmer

6. december 2017 ob 10:35,

zadnji poseg: 6. december 2017 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaposleni na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) stavkajo, neuradno zaradi slabih delovnih razmer in razmer v vodstvu.

"Sindikat agencije se je odločil za uveljavljanje svojih zahtev v zvezi s statusom in vrednotenjem delovnih mest v agenciji, izvajanjem socialnega dialoga in povečanjam števila zaposlenih v agenciji s stavko. S to odločitvijo sindikata je seznanjena tudi vlada Republike Slovenije. Vodstvo agencije in sindikat agencije si prizadevata za tvoren dialog in čimprejšnjo ustrezno rešitev," so nam pojasnili na uradu za komuniciranje.

Ob tem so poudarili še, da agencija "naloge, pomembne za nacionalno varnost in druge interese države, opredeljene v prvem in drugem odstavku Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, tudi med stavko izvaja nemoteno in v skladu z določili 36. člena ZSOVA, v katerem je sicer ustavno zagotovljena pravica delavcev do stavke omejena".

KNOVS stavke ni obravnaval

Za komentar smo prosili predsednika Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, Branka Grimsa, ki je kratko dejal, da o stavki nima komentarja, saj na sejah KNOVS-a te teme niso obravnavali, zato "kot predsednik ni pristojen za njihovo komentiranje".

Po poročanju nekaterih medijev naj bi uslužbenci Sove stavkali zaradi slabih plač in delovnih razmer. Stavkali naj bi že od petka opolnoči, poročata Siol in Reporter, kjer so se z vprašanji obrnili na urad vlade za komuniciranje, ki je stavko tudi potrdil.

Sodeč po zakonu o Sovi, lahko uslužbenci agencije svojo pravico do stavke uresničujejo "pod pogoji, ki jih določa zakon za javne uslužbence v državnih organih, in morajo uradnim osebam agencije omogočiti izvršitev nalog agencije, ki so nujne in katerih opustitev bi lahko pomenila takojšnjo in neposredno nevarnost za varnost države," tako med drugim piše v zakonu o Sovi, isti člen pa dodaja, da morajo uradne osebe agencije tudi med stavko opravljati naloge agencije, opredeljene v prvem in drugem odstavku 2. člena zakona.

Grošelj: Sramota

Obramboslovec in poznavalec področja parlamentarnega nadzora nad varnostnim sektorjem Klemen Grošelj je o stavki Sove na Twitterju zapisal: "Če drži da SOVA stavka, potem je pa naš nacionalnovarnostni sistem v totalnem razsulu." Ob tem je dodal, da je to nekaj, "kar se v normalni državi ne more oz. ne sme zgoditi, če pa se, pa to veliko pove o tej državi". "Sramota," je še pripisal.

T. K. B.