Ustanovna seja novega DZ-ja bo 22. junija. Pahor stranke pozval k dialogu.

Ukaz predsednika republike

15. junij 2018 ob 11:11,

zadnji poseg: 15. junij 2018 ob 15:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik DVK-ja Anton Gašper Frantar je predsedniku Borutu Pahorju predal uradni zapisnik o ugotovitvi izida predčasnih državnozborskih volitev, Pahor je po prejemu podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje novega državnega zbora.

Predsednik države Borut Pahor je v izjavi ob podpisu ukaza o sklicu ustanovne seje nove sestave DZ izrazil pričakovanje, da se bodo po tej seji poslanske skupine oblikovale do konca junija: "Takoj, ko bom z njihove strani o tem formalno obveščen, bom z vodji poslanskih skupin opravil pogovore o imenovanju mandatarja za sestavo nove vlade. Pričakujem, da bodo ti pogovori opravljeni konec junija ali v začetku julija."

V pogovorih z vodji poslanskih skupin bo Pahor preveril, ali v DZ-ju obstaja dovolj načelne podpore, da poveri mandatarstvo predsedniku na volitvah zmagovalne SDS-a Janezu Janši. "Seznanjeni ste z mojim stališčem, da se mi zdi prav in pošteno, da prvak zmagovite stranke prvi dobi priložnost za sestavo vlade," je dodal.

Če bo Pahor ocenil, da bi Janša lahko dobil potrebno parlamentarno večino, bo predlog njegove kandidature za mandatarja podpisal v začetku julija in ga uradno poslal v DZ. "V primeru, da bi v pogovorih z vodji poslanskih skupin ugotovil, da potrebno parlamentarno večino uživa nekdo drug, bi gospoda Janeza Janšo znova povabil na razgovor. Mene in javnost je že obvestil, da v takih razmerah mandata ne bi sprejel," je dodal.

Pahor stranke pozval k dialogu

Sicer je Pahor v izjavi tudi poudaril, da dialog o možnostih sestave vlade in njenega programa ne pomeni nujne zaveze za sodelovanje v vladi. "Ustvarja pa ozračje visoke politične kulture. Ta omogoča prepotrebno pogovarjanje in sodelovanje tudi po sestavi take ali drugačne vlade," meni predsednik. Po njegovem prepričanju proces oblikovanja vlade seže čez pomen same izvolitve vlade.

"Izkušnje so nas naučile, da nam dialog in vključevanje omogočata, da skupaj dosežemo več, zapiranje vrat in izključevanje pa da globoko vsaksebi dosežemo manj," je opozoril Pahor. Dodal je, da je proces oblikovanja vlade pomemben tudi za ustvarjanje takega ali drugačnega vzdušja, ki bo pomembno določalo možnosti za delo vlade, DZ in celotne slovenske politike v naslednjih letih.

Predsednik je še spomnil, da Slovenijo v tem letu poleg imenovanja nove vlade čakata tudi izvolitev novega guvernerja Banke Slovenije in novega ustavnega sodnika.

Predsednika Državne volilne komisije (DVK) Antona Gašperja Frantarja je pri izročitvi uradnega zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev v DZ spremljal direktor službe DVK-ja Dušan Vučko. Pahor se je ob tem zahvalil vsem, ki so poskrbeli za brezhibno izvedbo volitev.