Ustavno sodišče: Referendumska zakonodaja je neustavna

Protiustavnost zakonske ureditev še ne pomeni vpliva na referendum

31. januar 2018 ob 12:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustavno sodišče je presodilo, da sta zakon o referendumu in ljudski iniciativi ter del zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z ustavo.

Sporni sta dve stvari: ustavni sodniki menijo, da mora imeti vrhovno sodišče med drugim izrecno pooblastilo, da referendum razveljavi, če je v postopku prišlo do nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na referendumski izid. Hkrati pa je problematično tudi določilo, da lahko vlada proračunska sredstva za kampanjo porablja, če v njej predstavi tako razloge za kot proti zakonu. Zakonska ureditev tako prekomerno posega v pravico glasovanja na referendumu, menijo ustavni sodniki.

"Vlada ne more biti enaka drugim organizatorjem kampanje, saj jo zaradi njenega ustavnega položaja zavezuje dolžnost, da volivce o predmetu referenduma informira stvarno celovito in transparentno. Lahko se v referendumu javno izreče za ali proti zakonu, vendar mora v svojih informacijah predstavljati tako razloge, ki zakon podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo," v objavljeni odločbi vladi nalagajo ustavni sodniki. Samo pri takem ravnanju lahko uporablja proračunska sredstva.

Ustavno sodišče ni niti ugotavljalo niti presojalo, ali je v konkretnem referendumskem postopku o zakonu o drugem tiru vlada ravnala v skladu z opisanimi zahtevami. O tem bo odločalo vrhovno sodišče, ki se je s prošnjo za presojo tudi obrnilo na ustavno sodišče.

Protiustavnost zakonske ureditve, na podlagi katere je vlada organizirala referendumske kampanje, pa sama po sebi še ne pomeni nepravilnosti, ki so vplivale ali bi lahko vplivale na referendumski izid, so zapisali ustavni sodniki, ki so odločitev sprejeli soglasno.

Zdaj je na vrsti vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče bo moralo v referendumskem sporu, ki ga je prekinilo, presoditi, ali so bile konkretne aktivnosti, ki jih je vlada izvajala v referendumskem postopku, v skladu z razlogi iz odločbe ustavnega sodišča. "Presoditi bo torej moralo, ali je vlada kot organizatorka referendumske kampanje volivce stvarno, celovito in transparentno informirala. Če bo ugotovilo nepravilnosti, bo moralo presoditi še, ali so oz. bi lahko vplivale na izid glasovanja na referendumu," še piše v odločbi.

Toplak: Sankcija mora biti razveljavitev

Kaj sledi? Profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru Jurij Toplak meni, da je vlada ignorirala mednarodne standarde in si za referendumsko kampanjo o drugem tiru dodelila 97.000 evrov. "Današnje situacije ni zakuhal Svet Evrope ali Državljan K, ampak le vlada. Odločba je jasna: prepovedana pomoč le eni strani je doping in če je prišlo do dopinga, mora sankcija biti enaka kot pri dopingu: razveljavitev," je jasen.

