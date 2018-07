Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Predsednik stranke Sloga Veber je 20. junija, po tem ko je vrhovno sodišče zavrglo pritožbi neparlamentarnih strank zoper izid volitev v DZ, napovedal, da bodo nadaljevali postopke in uporabili vsa pravna sredstva zoper izid volitev, ki so bile po njegovem mnenju nelegitimne. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Sorodne novice Vrhovno sodišče zavrglo pritožbe zoper volilni izid, Veber se bo pritožil Izidi volitev postali uradni, nekatere neparlamentarne stranke jih bodo izpodbijale Dodaj v

Ustavno sodišče zavrglo pobude zunajparlamentarnih strank

Soglasna odločitev ustavnih sodnikov

25. julij 2018 ob 19:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za oceno ustavnosti zapisnika Državne volilne komisije o ugotovitvi izida predčasnih volitev in ukaza za sklic prve seje državnega zbora.

Pobudo je vložilo več predlagateljev, med njimi štiri zunajparlamentarne stranke, ki so po volitvah poskušale izpodbiti njihov izid. Stranka Janka Vebra Sloga, Davkoplačevalci se ne damo več! Vilija Kovačiča, Stranka enakopravnih dežel in Naprej Slovenija, ki ju zastopa Jožef Jarh, so v pobudah menile, da lahko pride do neustavne podelitve poslanskih mandatov in s tem do neustavnega zasedanja DZ-ja.

Predlagale so začasno zadržanje ukaza o sklicu prve seje DZ z dne 15. junija in zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v DZ z dne 14. junija. Predlog so med drugim utemeljile na podlagi 82. člena Ustave, po katerem DZ potrdi poslanske mandate, proti odločitvi DZ pa je mogoča pritožba na ustavno sodišče.

US: Za presojo izpodbijanih dokumentov nismo pristojni

Ustavni sodniki so soglasno sklenili, da niso pristojni za presojo izpodbijanih dokumentov, saj je sodišče pristojno za odločanje o ustavnosti zakonov in zakonitosti podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Izpodbijana ukaz in zapisnik pa to nista.

Glede aktov, ki niso zakoni, je pristojnost ustavnega sodišča za presojo njihove ustavnosti oziroma zakonitosti podana le, če gre za predpise v materialnem pomenu. To pa so lahko le tisti akti, ki imajo neposredne zunanje pravne učinke, so poudarili.

Sa. J.