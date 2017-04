Ustavno sodišče zavrnilo pritožbo KPK-ja v sodni bitki proti Bratuškovi

Akt proti nekdanji premierki je tako dokončno padel

21. april 2017 ob 16:11,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo KPK-ja, vloženo zaradi odprave njegovih ugotovitev o kandidaturi takratne premierke Alenke Bratušek za evropsko komisarko.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je 9. oktobra 2014 na dopisni seji ugotovil, da je nekdanja premierka Bratuškova v kandidaturi za evropsko komisarko ravnala v nasprotju interesov. Po mnenju KPK-ja je bilo sporno, da je Bratuškova odločala o svoji kandidaturi.

Bratuškova se je odločila za upravni spor in upravno sodišče je februarja lani akt KPK-ja, ki je Bratuškovi očital navzkrižje interesov, odpravilo. Sledila je pritožba KPK-ja, ki pa jo je vrhovno sodišče zavrnilo in potrdilo odločitev upravnega sodišča. Vrhovni sodniki so potrdili, da je KPK storil absolutno bistveno kršitev postopka, ker Bratuškovi ni omogočil, da sodeluje pri izvedbi dokazov in pričam postavlja vprašanja.



Na KPK-ju nasprotujejo stališču vrhovnega sodišča, da njihovi akti posegajo v pravice, obveznosti ali pravne koristi posameznikov. Njeni akti naj bi imeli naravo ugotovitvenega akta, zato se je komisija pritožila tudi na ustavnem sodišču. To pa je, na kratko povzeto, odločilo, da KPK kot oblastni organ v postopku proti Bratuškovi nima aktivne legitimacije za vložitev ustavne pritožbe.

A. Č.