Ustavno sodišče bo v četrtek odločalo o pritožbi Vilija Kovačiča glede datuma referenduma

Ponovljeni referendu o zakonu o drugem tiru bo 13. maja

4. april 2018 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustavno sodišče bo o pritožbi Vilija Kovačiča na sklep Državne volilne komisije, ki je za datum ponovljenega glasovanja na referendumu o drugem tiru določila 13. maj, po besedah predsednice sodišča Jadranke Sovdat odločalo na četrtkovi seji.

Kovačič, ki je tudi pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru, se je zoper datum, ki ga je s sklepom določila Državna volilna komisija, pritožil tako na ustavno kot na vrhovno sodišče. Slednje je pritožbo že zavrglo, saj nima pooblastila za presojanje ustavnosti in zakonitosti določitve datuma glasovanja na referendumu.

Vili Kovačič si prizadeva, da bi ponovljeno glasovanje na referendumu izvedli skupaj z državnozborskimi ali jesenskimi lokalnimi volitvami, saj bi tako po njegovih besedah glasovalo več ljudi. Že prejšnji teden je napovedal, da v primeru morebitnega neuspeha s pritožbo in poznejšim referendumom ostaja možnost pritožbe na rezultat ponovljenega glasovanja. Poudaril je, da bodo: "Cirkus vrteli do onemoglosti, da se bo neizvajanje zakona podaljševalo".

Predsednica Ustavnega sodišča Jadranka Sovdat je informacijo o obravnavi pritožbe Vilija Kovačiča sporočila na novinarski konferenci, ki je bila sicer namenjena predstavitvi poročila o delu sodišča v lanskem letu.

Urad predsednika republike: Volitev ni možno razpisati sočasno z referendumom

V uradu predsednika republike Boruta Pahorja so v odgovoru Viliju Kovačiču zapisali, da tokrat volitev v nobenem primeru ni mogoče razpisati hkrati z referendumom. Kot so navedli, mora namreč predsednik republike ob določitvi datuma glasovanja na volitvah v DZ spoštovati določbe ustave, zakona o volitvah v DZ in poslovnika DZ, ki natančno odrejajo, kako se določijo roki tako rednih kot tudi predčasnih volitev v državni zbor.

DZ se je z odstopom predsednika vlade seznanil 20. marca, 27. marca pa z obvestilom predsednika republike, da ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade. Začeli so teči zakonsko določeni roki za predlaganje kandidatov za predsednika vlade s strani poslanskih skupin ali najmanj 10 poslancev. Če predlaganega kandidata ne bo, bo lahko DZ predvidoma 13. aprila sprejel sklep, da poslanci ne bodo izvedli postopka izvolitve kandidata za predsednika vlade.

Predsednik republike bo nato najverjetneje 14. aprila razpustil DZ in razpisal predčasne volitve. Te se skladno z ustavo in zakonom o volitvah v DZ opravijo najkasneje dva meseca in najprej v 40 dneh po razpustu državnega zbora in razpisu predčasnih volitev. To pa pomeni, da bi bilo lahko glasovanje na predčasnih volitvah najprej 27. maja, so izpostavili v predsednikovem uradu.

Državna volilna komisija ima glede ponovitve referenduma prav tako svoja pravila. Ker se je odločila, da datum novega referenduma določi 30 do 45 dni po razpisu, ki ga je morala izvesti 48 po prejetju sodbe v ponedeljek, 26. marca, je imela na voljo 29. april, 6. maj in 13. maj. Slednji datum je tudi s sklepom potrdila na seji v torek , 27. marca. Roki za izvedbo referendumskih opravil so tako že stekli v torek. Vsi, ki bodo želeli vstopiti v referendumsko kampanjo, se lahko do 17. aprila prijavijo kot organizator kampanje in odprejo poseben transakcijski račun.

La. Da.