V 2. krogu padlo kar nekaj starih županov. Volilni izid v Kopru še ni odločen!

Volilni večer iz minute v minuto

2. december 2018 ob 18:21,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 23:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 56 občinah, od tega šestih mestnih občinah, so volivci izbirali župane. Dogajanje smo spremljali iz minute v minuto.

Letošnje leto je zaznamovano z volitvami – po predsedniških in parlamentarnih sta zdaj sledila še dva kroga lokalnih volitev. Tokrat so volitve v 56 občinah, ker so izbirali med dvema kandidatoma z največjo podporo iz prvega kroga. Še enkrat so morali na volišča tudi v šestih mestnih občinah: v Mariboru, Kopru, Kranju, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Novi Gorici.

Kakšen bo izid v Kopru?

V Kopru je po podatkih na uradni volilni strani po 99,99 odstotka preštetih glasov zmagal izzivalec dolgoletnega župana Borisa Popoviča Aleš Bržan, ki naj bi dobil 52 % glasov. A iz občinske volilne komisije prihajajo drugačne novice: po njihovih podatkih naj bi bila razlika le 12 glasov v prid Bržanu, potem ko so prešteli še glasove s predčasnega glasovanja. V ponedeljek ob 12. uri bodo prišteli glasove, prejete po pošti. Teh naj bi bilo skupaj 50.

Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da so uradno volilno stran zadnjič osvežili ob 22. uri, zato za nekatere občine – med njimi je Koper – ne kaže končnega stanja, poroča STA.

Ena županja mestnih občin

Na Ptuju so vse glasove prešteli že v pol ure, volilna udeležba je bila 47,71-odstotna. Nuška Gajšek (SD) je zanesljivo s 66,32 % (6.158 glasov) premagala nekdanjega župana Štefana Čelana (33,68 % ali 3.127 glasov) in postala edina županja mestnih občin.

V Mariboru je slavil Saša Arsenovič (58 % glasov) pred Francem Kanglerjem.

Tesna bitka se je bila za mestno občino Slovenj Gradec – izzivalec Tilen Klugler je dobil dobri 200 glasov več (51 %) in premagal zdajšnjega župana Andreja Časa (48,6 % glasov).

Tudi v Novi Gorici je bilo podobno. Trenutni župan Matej Arčon je v napeti tekmi izgubil – z 51,6 % glasov ali 650 glasovi več je zmagal Klemen Miklavič.

V Kranju je močno slavil Matjaž Rakovec (SD), saj je dobil 68 % glasov. V drugem krogu se je pomeril z Zoranom Stevanovićem.

Izidi v preostalih 50 občinah

V Apačah je bila tekma zelo tesna. Andrej Sever (SDS) je zmagal s 50,75 % (880 glasov) pred Zvonkom Bevkom (neodvisni), ki je dobil 49,25 % ali 854 glasov. Župan Braslovč Branimir Strojanšek je izgubil proti Tomažu Žoharju, ki je dobil 54,4 % glasov. V Bohinju je Jože Sodja dobil višjo podporo volivcev (57 %) kot televizijec Bojan Traven. Ivan Molan je s 54,55 % premagal poslanca SMC-ja Igorja Zorčiča v tekmi za župansko mesto v Brežicah. Na Cankovi je Danilo Kacijan s 66,6 % podpore premagal dolgoletnega župana Draga Vogrinčiča. Gašper Uršič je s 56,7 % premagal Stanka Močnika v Cerknem.​ Andrej Kavšek je v Črnomlju prepričljivo s 73 % glasov premagal Majo Kocjan.

Franc Vovk (61 % glasov) je v Dolenjskih Toplicah slavil pred Jožetom Muhičem. Župan Toni Dragar je v Domžalah s 55 % glasov premagal Metoda Marčuna. Tesna bitka je bila v Dornavi med Jankom Mercem (51 % ali 650 glasov) in Rajkom Janžekovičem (SDS), ki je dobil 48,8 % ali 621 glasov. Anton Špeh je v Gornjem Gradu tesno (51,57 % ali 673 glasovi) premagal Stanka Ogradija (48,4 % ali 632 glasov). V Gornji Radgoni je Stanko Rojko (neodvisni) zanesljivo (70,85 %) premagal Dušana Zagorca (SMC).

Sindikalist Marko Funkl je v Hrastniku s 55 % premagal Janija Medveška. Tomaž Vencelj je prepričljivo s 74 % glasov premagal Mirando Groff Ferjančič v Idriji. V Izoli je Danilo Markočič (DeSUS) premagal s 60,8 % glasov Evgenija Komljanca. Opazno višja je bila na Jesenicah podpora Blažu Račiču (64,6 % glasov) pred Tomažem Tomom Mencingerjem (SD).

Matej Slapar (NSi) je z veliko prednostjo (60,5 %) glasov v Kamniku premagal LMŠ-jevega Igorja Žavbija. V Kobaridu je Marko Matajurc z 52,58 % premagal Roberta Kavčiča. Ivan Črnkovič je v Kostelu dobil več kot 66 % podpore in premagal Valentina Južniča. Še ena ženska in menjava na vrhu občine: Tamara Šnofl je s 54,55 % glasov premagala zdajšnjega župana Kungote Igorja Stropnika (SDS).

Olga Karba je v Ljutomeru dobila višjo podporo (55,5 %) kot novinar Dejan Karba (SD). V Lovrencu na Pohorju je Marko Rakovnik s 63,9 % premagal Joška Manfredo (SD). Tudi v Lukovici je ženska kandidatka premagala zdajšnjega župana: Olga Vrankar je dobila 57,4 % glasov, Matej Kotnik se poslavlja. Janez Magyar (SDS) je v Lendavi s 54,4 % glasov premagal mladega zgodovinarja Dejana Süča.

Egon Repnik je z 59 % glasov v Miklavžu na Dravskem polju premagal nekdanjega nogometaša Damirja Pekiča. V Moravčah je nekdanji veleposlanik Milan Balažic tesno (51 % ali 1.565 glasov) premagal Martina Rebolja (SD), ki je prejel le 70 glasov manj – 48,8 % ali 1.495 glasov. Ivan Meglič je s 54 % glasov slavil pred Markom Mravljo v Naklu.

Dolgoletni župan in nekdanji poslanec Alojz Sok se poslavlja z županskega mesta v Ormožu. S 55,7 % glasov ga je premagal Danijel Vrbnjak. Tudi v Pesnici se zdajšnji župan Venčeslav Senekovič (SLS) umika. Močno ga je premagal Gregor Žmak (65,6 % glasov).

Đenio Zadković je v Piranu slavil (61,4 %) pred nekdanjim ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem. Stari župan Stanislav Kovačič ostaja na vrhu občine Poljčane (53,5 %), Tomažu Kokotu (SDS) ni uspelo. V Radencih je Roman Leljak s 53 % slavil pred Emilom Šmidom (SD). Nova županja v Rušah – Urša Repolusk – je s 53,6 % premagala Tomija Prosnika. Tarik Žigon (53,8 %) je v občini Renče-Vogrsko dobil večjo podporo od Rajka Lasiča.

David Škrabar (56,4 %) je v Sežani slavil pred Andrejem Silo. Menjava na vrhu občine Slovenske Konjice: Darko Ratajc (SD, SMC, DeSUS) je postal župan, saj je dobil 52,56 %. Za njim je zaostal zdajšnji župan Miran Gorinšek (SLS). Radko Luzar ostaja na čelu občine Šentjernej, saj je dobil veliko podporo (68,4 %). Protikandidat je bil Franc Hudoklin (DeSUS). Andrej Martin Kostelec (SDS) je v Šentrupertu s 53,5 % glasov premagal prejšnjega župana Ruperta Goleta. V Šmarju pri Jelšah je Matija Čakš močno slavil (67,3 %) pred Davidom Stupico. Rajko Meserko ostaja župan Šmartna pri Litija, dobil je 54 % glasov pred Milanom Izlakarjem (NSi). Z dobrimi 300 glasovi višjo podporo je v Škofji Loki slavil Tine Radinja, ki ima podporo zdajšnjega župana Mihe Ješeta. Tesen boj je bil z Robertom Strahom (SDS).

Za občino Šmarješke Toplice izidi na strani ministrstva za javno upravo kažejo na zmago aktualne županje Bernardke Krnc s 54,69-odstotno podporo, medtem ko v SDS-u trdijo, da je po preštetih vseh glasovnicah za tri glasove v prednosti Marjan Hribar, poroča STA.

Franc Horvat (SLS) je z 68 % podpore slavil na Tišini pred Ivanom Horvatom (NSi). Občani Tržiča so zdajšnjemu županu Borutu Sajovicu izkazali široko podporo, saj je dobil 85,9 % glasov pred Pavlom Ruparjem. V Turnišču je Borut Horvat (SDS) premagal s 56,3 % Stanislava Sobočana (NSi). Zdajšnji župan Velikih Lašč Anton Zalkrajšek (SDS) je poražen, z močno podporo 67,4 % glasov je slavil izzivalec Tadej Malovrh. Tudi v Vidmu je bil stari župan Friderik Bračič (SLS) poražen, saj je veliko višjo podporo dobil nekdanji poslanec SDS-a Branko Marinič (60 %). Slavko Vetrih (SLS) ostaja župan Vitanja z 68-odstotno podporo pred Mirkom Polutnikom.

Na Vrhniki je Danijel Cukjati dobil višjo podporo (53,6 %) kot Peter Grabrovšek. Tudi v Žužemberku se je nadaljeval niz porazov starih županov: Franc Škufca je izgubil proti Jožetu Papežu (NSi), ki je prejel 57 % glasov.

V drugem krogu zmagovalec potrebuje vsaj glas več od poraženca. Če bi oba kandidata dobila povsem enako število glasov, kar se sicer do zdaj še ni zgodilo, bi po zakonu o novem županu odločil žreb.

Napake v prvem krogu

Zaradi napak so ponavljali tudi glasovanja za mesta v občinskem svetu. Na enem izmed volišč v občini Rogaška Slatina so morali v prvem krogu predčasno zapreti volišče, ker jim je zmanjkalo glasovnic za občinski svet. Ponovili so tudi glasovanje v eni izmed štirih volilnih enot v občini Ribnica na Pohorju zaradi napake pri predčasnem glasovanju.

A. S.