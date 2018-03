V 20 letih je slovenska organizacija ITF očistila 148 kvadratnih kilometrov miniranih površin

Ob 20. obletnici je obraze ITF sprejel predsednik Borut Pahor

11. marec 2018

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 15:02

Ljubljana

V 20 letih je ITF izvedel več kot 3150 projektov, zbral več kot 430 milijonov ameriških dolarjev, očistil 148 kvadratnih kilometrov ozemlja, onesnaženega z minami, ter 1303 žrtvam min omogočil rehabilitacijo.

Ustanova za krepitev človekove varnosti ITF je začela delovati 12. marca leta 1998, njen prvotni namen pa je bil pomagati Bosni in Hercegovini pri uveljavljanju daytonskega mirovnega sporazuma in ji zagotavljati pomoč pri čiščenju ozemelj, onesnaženih z minami, ter pomagati žrtvam min.

Fundacijo je ustanovila vlada Slovenije skupaj z ZDA, podpisnika pisma o nameri sta bila takratni zunanji minister Boris Frlec in ameriška državna sekretarka Madeleine Albright, gonilna sila pa veleposlanik Roman Kirn, ki je hotel vzpostaviti pomoč žrtvam protipehotnih min v Bosni in Hercegovini in deminiranju njenega ozemlja.

Otroci predstavljajo skoraj polovico žrtev

Direktor ITF-ja Tomaž Lovrenčič je za STA v soboto poudaril, da je deminiranje zelo počasno in natančno delo, ki se ga opravlja meter za metrom, nevarnost oziroma grožnja, uperjena proti civilistom, pa ostaja enaka kot na začetku.

Programov ozaveščanja glede nevarnosti protipehotnih min se je po njegovih podatkih udeležilo več kot 500.000 oseb, od tega veliko otrok, med katerimi je še posebej veliko žrtev, saj se v nevarnosti znajdejo hitreje kot odrasli. V zadnjem času je njihova izpostavljenost še večja, "saj so rojeni po konfliktu in ne razumejo, da so ti ostanki vojn v njihovi neposredni bližini", je pojasnil Lovrenčič in dodal, da otroci predstavljajo že skoraj polovico žrtev min.

ITF se ukvarja tudi z rehabilitacijo, oskrbeli so več kot 1300 poškodovanih v eksplozijah, "kar v praksi pomeni, da so jim bile zagotovljene proteze za v eksplozijah odtrgane ude, [namreč] roke in noge," je dejal Lovrenčič, in sicer večinoma po zaslugi strokovnjakov na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani.

Pahor: Ljudje na prvem mestu

Na sprejem k predsedniku države Borutu Pahorju so prišli t. i. Obrazi ITF, ki so z delom v organizaciji osmislili svojo življenjsko pot. Oseben in spoštljiv pristop do humanitarne pomoči poudarja sodelovanje in usklajevanje, pri čemer so prizadete osebe vedno na prvem mestu, je poudaril predsednik in dodal, da je ITF 1303 žrtvam min omogočil možnosti za fizično rehabilitacijo in to, da zaživijo dejavno in polno življenje kot vsi drugi člani družbe.

Veličina je v tem, kar daš, ne v tem, kar imaš

Zbrane je nagovoril tudi direktor ITF-ja Lovrenčič, ki je poudaril, da se veličina držav ne kaže samo v tem, koliko imajo. "Kaže se tudi v tem, koliko dajo in koliko znajo prisluhniti tistim, ki potrebujejo pomoč. Slovenija s pomočjo ITF-ja veliko pomaga," je poudaril. Boris Frlec, nekdanji zunanji minister in prvi predsednik upravnega odbora ITF-ja, pa je poudaril, da gre za enega najuspešnejših mednarodnih projektov slovenske zunanje politike.

ITF omogoča takojšnjo pomoč

Ker so ZDA največja donatorka ITF-ja, je zbrane nagovoril tudi direktor Urada za odstranjevanje in uničevanje orožja na ameriškem State Departmentu Stanley L. Brown. Kot razlog za uspešno sodelovanje med ZDA in ITF-jem je navedel učinkovito komuniciranje ustanove z vladami in drugimi organizacijami ter to, da dejansko nudi takojšnjo pomoč, ko je potrebno razminiranje.

V dvajsetih letih je ITF postal mednarodno uveljavljena nepridobitna organizacija, ki je bila skupno prisotna v 31 državah po svetu in žrtvam min omogočala rehabilitacijo na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, v BiH-u in Libanonu.

