V Andražu nad Polzelo obeležili spomin na strmoglavljenje ameriškega bombnika pred 74 leti

7. april 2018 ob 21:25

Andraž nad Polzelo - MMC RTV SLO

V Andražu nad Polzelo so obeležili 74. obletnico strmoglavljenja ameriškega bombnika med drugo svetovno vojno. K spominski plošči sta venec položila predsednik republike Borut Pahor in pomočnik sekretarja za obrambo ZDA za Evropo in Nato Thomas Goffus. Pahor se je v govoru zavzel za ohranjanje miru in varnosti v Evropi in svetu.

Kot je dejal, ni pomembnejšega cilja od tega, da si prizadevamo za ohranitev miru in varnosti. Pojasnil je, da je vnovično izvolitev za predsednika republike razumel kot potrditev prizadevanj, da s svojimi izjavami in ravnanji naredi vse za ohranitev in utrditev miru.

Spomnil je tudi na čas pred 15 leti, ko je Slovenija na referendumu sprejela odločitev za vstop v EU in Nato. Po njegovih besedah smo si takrat izbrali prijatelje, partnerje, zaveznike - v dobrem in slabem. Nanje se, tako Pahor, lahko zanesemo in tudi oni morajo vedeti, da imajo v Sloveniji prijatelja, na katerega se lahko zanesejo. Po njegovih besedah zavezništvo in partnerstvo ne pomenita strinjanja z vsemi odločitvami, a sta več kot to, saj zavezujeta k ohranjanju miru in varnosti.

"Slovenci sprejemamo dan slovensko-ameriškega prijateljstva ne le kot spomin na slavno preteklost, temveč kot iskreno zavezo za slavno prihodnost", je še dejal Pahor in izrekel besede zahvale vsem, ki pripomorejo k ohranjanju te plemenite tradicije v Andražu nad Polzelo.

Za Goffusa je Slovenija zgodovinsko križišče evropskih, kulturnih in trgovskih poti. Dejal je, da se je vredno boriti za svobodo, ki pa je ne smemo jemati kot samoumevno.

"Danes se spominjamo sestrelitve bombnika B-17, znanega kot Temne oči, med drugo svetovno vojno. Pred 74 leti je bombnik ponesel ekipo ameriških letalcev, katerih cilj je bil napasti nacistično skladišče. 19. marca 1944 je bombnik tragično sestrelila raketa nemškega bombnega letala nad Andražem nad Polzelo. Osem letalcev je pri padcu bombnika umrlo, dva sta bila zajeta kot vojna ujetnika," je spomnil Goffus. Zanj je spominska plošča umrlim ameriškim letalcem, ki so jo odkrili pred petimi leti, poklon svobodi, za katero so se borili in za katero se borimo še danes.

Ocenjuje, da se je med Slovenijo in ZDA ustvarila tesna vez prijateljstva. Dodal je še, da je treba ohranjati mir na Balkanu ter stabilizirati razmere v Afganistanu, ki se bori proti Islamski državi. Zanj pa današnja slovesnost spominja na to, da se ne smemo nikoli nehati boriti za mir.

Na območje Andraža nad Polzelo je 19. marca 1944 strmoglavilo sestreljeno ameriško letalo, ki je skupaj z 233 bombniki poletelo iz italijanske letalske baze ter bilo namenjeno proti avstrijski Koroški, kjer naj bi uničili tovarno Steyer, ki je takrat služila nemški vojaški industriji. Osem članov posadke je pri tem umrlo, dva danes prav tako že pokojna vojaka pa sta bila ujeta in sta vojno preživela v ujetniških taboriščih. Šlo je za letalce 15. ameriških letalskih sil, za katere so na pokopališču v Andražu postavili spominsko obeležje.

