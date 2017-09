Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Bazovici vsako leto obudijo spomin na štiri junake, člane tajne organizacije Borba - Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Alojza Valenčiča in Zvonimirja Miloša, ki so jih 6. septembra 1930 pri Bazovici ustrelili na podlagi obsodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča. Foto: BoBo Sorodne novice Slovesnost ob obletnici usmrtitve bazoviških junakov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Bazovici pri Trstu bodo počastili spomin na štiri padle domoljube

Osrednja govornika bosta Maurizio Tremul in Aldo Rupel

10. september 2017 ob 11:12

Bazovica - MMC RTV SLO, STA

V Bazovici pri Trstu bodo tako kot vsako leto počastili spomin na štiri primorske protifašistične borce in domoljube, ki so jih na tamkajšnji gmajni leta 1930 usmrtili fašisti.

S tradicionalno slovesnostjo pri spomeniku na gmajni v Bazovici vsako leto obudijo spomin na štiri junake, člane tajne organizacije Borba - Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Alojza Valenčiča in Zvonimirja Miloša, ki so jih 6. septembra 1930 pri Bazovici ustrelili na podlagi obsodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča. Obsojeni so bili izvedbe bombnega atentata na uredništvo tržaškega časopisa Il Popolo di Trieste.

Tokratne spominske svečanosti sicer posebej zaznamujeta dve okrogli obletnici: 90-letnica ustanovitve tajne protifašistične organizacije Borba in pa 90-letnica ustanovitve narodno radikalnega gibanja TIGR.

Današnji dan zaznamujeta dva dogodka: najprej spominski planinski pohod in nato popoldanska slovesnost pri spomeniku bazoviškim junakom, ki se je bo med drugim udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec.

Pisana množica spremljevalnih prireditev

Kot je pred dnevi pisal Primorski dnevnik, bo zbrane pri bazoviškem spomeniku pozdravil predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu Milan Pahor, sledila bosta nastopa osrednjih govornikov Maurizia Tremula in Alda Rupla. Kulturni program bodo oblikovali pevke in pevci Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pino Tomažič pod taktirko Pije Cah.

Odbor za proslavo je sicer pripravil tudi niz spremljevalnih prireditev, ki so se začele že v sredo - na dan torej, ko so fašisti pred 87 leti usmrtili omenjeno četverico.

Program se je po pisanju Primorskega dnevnika v sredo ob 6.43 zjutraj, točno ob uri, ko so bili junaki ustreljeni, začel z recitalom mladih Kluba TIGR in mladih Dramskega društva Jaka Štoka s Proseka. Med spremljevalnimi dogodki je bila poleg tega četrtkova predstavitev zbornika TIGR v zgodovini in zgodovinopisju, ki ga je izdal ljubljanski Inštitut za novejšo zgodovino.

G. K.