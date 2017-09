Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 22 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Tokratne spominske slovesnosti sta zaznamovali dve okrogli obletnici: 90-letnica ustanovitve tajne protifašistične organizacije Borba in 90-letnica ustanovitve narodno radikalnega gibanja TIGR. Foto: Primorski dnevnik Sorodne novice Slovesnost ob obletnici usmrtitve bazoviških junakov

V Bazovici pri Trstu so počastili spomin na štiri padle domoljube

Planinski pohod in osrednja slovesnost pred spomenikom

10. september 2017 ob 11:12,

zadnji poseg: 10. september 2017 ob 20:44

Bazovica - MMC RTV SLO, STA

V Bazovici pri Trstu so tako kot vsako leto počastili spomin na štiri primorske protifašistične borce in domoljube, ki so jih na tamkajšnji gmajni leta 1930 usmrtili fašisti.

S tradicionalno slovesnostjo pri spomeniku na gmajni v Bazovici vsako leto obudijo spomin na štiri junake, člane tajne organizacije Borba - Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Alojza Valenčiča in Zvonimirja Miloša, ki so jih 6. septembra 1930 pri Bazovici ustrelili na podlagi obsodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča. Obsojeni so bili izvedbe bombnega atentata na uredništvo tržaškega časopisa Il Popolo di Trieste.

Tokratne spominske slovesnosti sta zaznamovali dve okrogli obletnici: 90-letnica ustanovitve tajne protifašistične organizacije Borba in 90-letnica ustanovitve narodno radikalnega gibanja TIGR.

Vabljeni k ogledu videoprispevka novinarke RTV Slovenija Mirjam Muženič.

VIDEO V Bazovici spomin na padle rodoljube

G. K.