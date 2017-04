V Brežicah se pripravljajo na zastoje pred mejnimi prehodi

Na cestah bodo postavili ustrezno signalizacijo

24. april 2017 ob 15:51

Brežice - MMC RTV SLO

Na Brežiškem so predstavniki lokalnih skupnosti skupaj s predstavniki policije, upravljavcev cest in državnim sekretarjem iskali rešitve za omilitev gneče na mejnih prehodih s hrvaško pred prihajajočimi prazniki.

Ugotovili so, da se gnečam ne bo mogoče izogniti, bodo pa jih skušali omiliti. Tako bodo pred naselji ob cestah, ki vodijo do mejnih prehodov, postavili opozorilne table, koše za odpadke, sanitarije in avtomate z vodo. Pred mejnim prehodom Rigonce bodo postavili tudi semafor, ki bo kolono vozil ustavil pred vasjo, poskrbeli bodo za fizično usmerjanje prometa.

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Andrej Špenga pa je ob tem dejal, da preučujejo tudi možnost, da bi v primerih avtobusnega prometa sistematski nadzor izvajali v avtobusih. Dodal je, da se sicer kolonam pri prehajanju schengenske meje v popolnosti ne bo mogoče izogniti, saj bo Slovenija še naprej dosledno izvajala ukrepe, ki so predvideni z evropsko uredbo.

Slovenija ostaja varuh schengena

Špenga se je odzval tudi na hrvaške izjave, da tamkajšnja stran odstopa od izvajanja omenjenih navodil. To težko razume in tako ne gre, je dejal in nadaljeval, da ob tem od hrvaških sosedov pričakujejo, da bodo za izvajanje nadzora ob prehajanju meje zagotovili vse informacijske, tehnične, infrastrukturne in kadrovske pogoje.

Ker Slovenija izpolnjuje vse omenjene pogoje, pa je Špenga poudaril, da na ministrstvu ostro protestirajo proti temu, da se na notranjih mejah oz. na avstrijski meji izvaja nadzor. "Smo varuhi schengena in nikakor si ne želimo, da bi se schengenska meja postavila pod vprašaj - da bi morda tak nadzor začeli izvajati na avstrijski, madžarski ali italijanski meji," je še dejal.

Plenković želi ciljno usmerjen nadzor

Medtem pa je hrvaški premier Andrej Plenković izrazil upanje, da bodo še pred začetkom turistične sezone našli ustrezno rešitev. Plenković je znova dejal, da sta se Zagreb in Budimpešta dogovorila, da bo Madžarska na meji s Hrvaško izvajala ciljno usmerjeni nadzor potnikov. Poudaril je, da podobno pričakuje tudi od Slovenije.

Hrvaški premier je povedal, da je stanje na meji s Slovenijo po uvajanju uredbe o sistematičnem nadzoru nevzdržno in da so na Hrvaškem dokumentirali vse čakalne dobe na posameznih mejnih prehodih. Zastoji na slovensko-hrvaških mejnih prehodih so bili še posebej utrujajoči za potnike med velikonočnimi prazniki, ko so potniki v nekaterih avtobusih čakali na vstop v Slovenijo tudi več kot devet ur.

L. L.