V Dobrunjah bodo zgradili nov moški zapor in razširili ženskega na Igu

Prenatrpani slovenski zapori

Svet Evrope (SE) ugotavlja, da Slovenija spada med države z nizkim odstotkom zapornikov, a so slovenski zapori še vedno prenatrpani. Kraja, kazniva dejanja, povezana z mamili, in rop so najpogostejši razlogi za prestajanje zaporne kazni v Sloveniji, vsak deseti pa je bil zaprt zaradi umora ali poskusa umora.

.

Število zaprtih na 100 mest v zaporih se je v letu 2015 znižalo za 8,2 odstotka, in sicer je bilo na 100 mest v zaporih 105,8 zapornika, medtem ko jih je bilo leta 2014 118 na 100 mest v zaporih. S tem upadom se Slovenija ne uvršča več med države z najbolj prenaseljenimi zapori v Evropi, kjer na 100 mest v zaporih biva več kot 110 zapornikov. Te države so Portugalska, Francija, Moldavija, Španija, Albanija, Belgija, Madžarska in Makedonija. Evropsko povprečje leta 2015 je bilo 93,7 zapornika na 100 mest v zaporih.

.

V Sloveniji je bilo leta 2015 zaprtih 1.399 ljudi, med njimi dva mladoletnika, kar pomeni 68 zapornikov na 100 tisoč prebivalcev, kar je bistveno pod povprečjem SE-ja, ki znaša 115 zaprtih na 100 tisoč prebivalcev.

.

Med članicami SE-ja z največjim številom zapornikov na 100 tisoč prebivalcev izstopa Rusija s 439,2 zapornika, sledi Litva z 277,7 in Gruzija z 274,6. Več kot 200 zapornikov na 100 tisoč prebivalcev imajo še Azerbajdžan, Latvija, Turčija, Moldavija in Estonija. V sosednji Avstriji so imeli leta 2015 103,9 zapornika na 100 tisoč prebivalcev, na Madžarskem 180,8 zapornika na 100 tisoč prebivalcev.